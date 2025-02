Una settimana di notizie da Blitzquotidiano e altre fonti. La trovate su Cronacaoggi.com, notizie dall’Italia e dal mondo scelte per voi da Marco Benedetto. Una sintesi dei fatti a nostro giudizio più importanti, da leggere comodamente sul vostro telefonino, scorrendo in verticale dal link accluso o in laterale come le pagine di un libro con il Pdf. È il giornale del futuro.

Una settimana di notizie:

A Jalta si decise il nostro futuro, grazie a Churchill, Togliatti e anche un po’ Stalin: Ezio Mauro rievoca quei giorni per noi fatidici.

Muro ripercorre la storia

Jalta ottant’anni dopo. L’ultima mappa del mondo

Churchill parlò con Stalin dell’Italia, invitando il Capo del Cremlino a «non eccitare» i comunisti italiani, e ottenne l’ assicurazione di Stalin con un giudizio su Togliatti: «Non è un estremista, ma una persona ragionevole che non si lancerà in un’avventura».

L’Affaire Almasri imperversa in Italia tra magistratura e ragion di Stato.

Giorgia Meloni: “Indagarmi è un danno alla Nazione. Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino”

Bersani: “La Meloni fa la vittima come Trump”

Magistrati e Governo, è lotta continua: come andrà a finire?

Caso Almasri, ora la maggioranza non si ferma più: “Bisogna eliminare obbligatorietà dell’azione penale”

Almasri, denuncia all’Aia contro il governo italiano. La Corte: “Nessuna indagine aperta”. Martedì il caso arriva all’Europarlamento

Parlamento, non aula sorda e grigia ma bivacco di manipoli urlanti

Lo scandalo migranti imbarazza il Pd, ma una strada per risolvere il problema c’è e si deve trovare

Lupi: “Sinistra faziosa, non è interessata alle parole di Nordio”

Il Fatto Quotidiano e le chat di Fratelli d’Italia, da “Salvini ministro bimbominkia” a “La Lega è un partito senza onore”