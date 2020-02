ROMA – Gessica Notaro al Festival di Sanremo il 4 febbraio, si scaglia il giorno dopo contro Junior Cally. “La mia maschera per difendermi dalla violenza subita, lui per fare show”, dice la Notaro, sfregiata dal suo ex fidanzato con l’acido e che ora porta avanti le battaglie per i diritti delle donne.

Durante la conferenza stampa tenuta nel pomeriggio all’Aristan, la Notaro ha dichiarato: “Io e Junior Cally una cosa in comune l’abbiamo: la maschera. Lui per idolatrare la violenza e fare show, io per difendermi dalla violenza subita”. La Notaro ha dato forza alle sue parole mostrando due foto, come due pagine di un libro una dopo l’altra: la maschera di Cally in scena e la maschera di Gessica per celare le ferite dell’oltraggio con l’acido lanciatole sul viso.

La giovane, che la sera di martedì 4 febbraio si è esibita come ospite sul palco dell’Ariston con il brano “La faccia e il cuore”, ha precisato “non è che non abbia voluto prendere posizione di fronte alla questione Junior Cally, non abbiamo voluto alimentare la polemica solo perché abbiamo pensato che portare un messaggio di speranza bastasse”. (Fonte AGI, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev )