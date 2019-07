LONDRA – Kate Middleton e Meghan Markle assistono insieme alla finale del singolare femminile di tennis a Wimbledon, dove l’amica Serena Williams, invitata alle nozze di Meghan con il principe Harry, ha affrontato Simona Halep (perdendo).

Con loro anche Pippa Middleton, la sorella di Kate. Già lo scorso anno, le due cognate erano comparse assieme alla finevoluto rinunciare (anche per porre fine alle voci sulla presunta inamicizia tra le due).

Meghan si era presentata a Wimbledon anche il quarto giorno della competizione indossando nello spazio riservato ai reali una collana con la lettera “A”, omaggio al figlioletto di due mesi Archie Harrison. Anche Kate si era già fatta vedere a Wimbledon quest’anno.

per quanto riguarda la sfida sul campo, la Williams che era a caccia del record di 24 vittorie nello Slam ha perso. Alla tennista americana non è andata bene: è stata battuta in finale 6-2 6-2 dalla tennista rumena Simona Halep. E’ lei la regina di Wimbledon.

Fonte e foto Ansa, video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev