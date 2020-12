L’albero caduto in via Stern (foto da video)

Sono oltre 50 gli interventi effettuati a Roma dalle pattuglie della polizia locale in queste ore a causa del forte vento.

A causa di caduta di rami o alberi pericolanti sono state effettuate deviazioni del traffico in via di Pietralata, chiusa alle 10.30 in entrambe le direzioni per la caduta di un albero, via di Conca d’Oro, via della Moschea altezza viale Parioli, via Aurelia Antica e via Edmondo de Amicis. Non si registrano feriti.

Roma, albero cade in via Stern al Flaminio: un ferito

Un albero è caduto in via Stern, in zona Flaminio a Roma, ferendo un passante. L’uomo, un 61enne, ferito al braccio e alla testa è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per una frattura scomposta agli arti superiori. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Parioli.

E sono moltissimi i disagi in città con il vento forte che soffia ed anche per via della moltissima pioggia che sta caendo sulla città.

La perturbazione si annuncia molto intensa per tutto il giorno di oggi, lunedì 28 dicembre, e parte della giornata di domani.

A seguire un video girato nella zona Sud della città (fonte Ansa, video Blitz Quotidiano).