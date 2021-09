Mancini al TGPoste: “Felici per l’Europeo ora speriamo nella Nations League” VIDEO

Roberto Mancini è stato intervistato dal TgPoste. Ha parlato sia della Nazionale, tra il trionfo all’Europeo e la Nations League, che del campionato, dove il Napoli è partito alla grande.

Roberto Mancini al TGPoste: “E’ stato bello aver reso felici tutti con l’Europeo”

L’indimenticabile estate sportiva vissuta dagli italiani permette alla Nazionale Azzurra di guardare con ottimismo ai prossimi traguardi.

Roberto Mancini, in un’intervista a tutto campo al TGPoste (visibile su www.postenews.it) ha commentato il trionfo a Euro2020 sottolineando che “la cosa più bella è stata quella di aver reso felici tutti, indistintamente, dai più piccoli ai più grandi”.

“Credo – ha continuato il CT della Nazionale – che nello sport difficilmente gli italiani falliscono e quando c’è passione, quando ci sono momenti difficili, credo che noi riusciamo a dare il meglio”.

Mancini ha poi commentato i prossimi impegni degli Azzurri, le fasi finali della Nations League, che si terranno dal 6 al 10 ottobre 2021 in Italia e che vedrà la Nazionale giocarsi il trofeo contro Spagna, Belgio e Francia.

“Un po’ di scaramanzia ci vuole sempre, non possiamo fare come gli inglesi che si erano già tatuati le coppe”, ha aggiunto con una battuta. “È un torneo importante – ha detto – e giocando in Italia speriamo di poterlo vincere. Poi a novembre ci saranno le ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022. Dopo queste ultime partite potremo dire qualcosa”.

Il CT della Nazionale ha infine rivolto un saluto ai dipendenti di Poste Italiane, azienda Top Sponsor della FIGC che durante l’Europeo ha supportato gli Azzurri con diverse iniziative, una su tutte una maxi-bandiera tricolore che ha rivestito la facciata del grattacielo che ospita la sede centrale di Poste Italiane.

“Voglio dare un abbraccio a tutti (i dipendenti di Poste Italiane, ndr), visto che comunque si dedicano a noi portando la posta dappertutto. Auguro a loro di stare sempre bene e che siano felici”.

Roberto Mancini al TGPoste: “Napoli possibile rivelazione in un campionato molto equilibrato”

Il Napoli, ma anche l’Atalanta, potrebbe essere la squadra rivelazione di una Serie A molto equilibrata in questa fase di avvio.

E’ quanto ha detto Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, commentando le prime cinque giornate della Serie A, nel corso di un’intervista al TGPoste (visibile su www.postenews.it):

“penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato – ha spiegato Mancini – perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi.

Penso – ha aggiunto – che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre. La rivelazione? Potrebbe essere il Napoli. In questo momento ha iniziato bene, secondo me è una squadra forte da diverso tempo”.

Un pensiero, infine, anche all’Atalanta, che nelle prime cinque giornate ha collezionato 10 punti, vincendo tre partite e pareggiandone una: “sono anni che è nella zona alta della classifica. Spero che sia un campionato molto combattuto tra diverse squadre”.