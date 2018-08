GENOVA – Crepe non solo sul ponte Morandi, ma anche sulla parte di autostrada situata sotto al viadotto parzialmente crollato il 14 agosto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La strada in questione è quella che da Bolzaneto si dirige verso l’uscita di Genova Ovest. Nella parte inferiore si possono notare le crepe che ha la struttura, come mostra questo video pubblicato dalla Agenzia Vista.

Ad oggi il bilancio delle vittime della tragedia è di 41 morti, dopo la scoperta tra le macerie dell’auto della famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.

Tra i feriti, due sono ancora in gravi condizioni: si tratta di una donna di 74 anni, sassarese di nascita ma residente a Genova, e di un uomo di origini romene, attualmente in coma farmacologico.