ROMA – Si accende la polemica dopo le frasi pronunciate dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci che durante l’Assemblea regionale siciliana in una discussione sulla Finanziaria, aveva asserito: “Se non ci fossero stati disabili gravissimi, le famiglie non avrebbero avuto un colpo in fronte e noi avremmo potuto disporre di qualche decina di milioni di euro in più, per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziaria”.

Parole che hanno suscitato le ire di M5S e Pd che hanno parlato di “parole vergognose”, “inaccettabili” per l’associazione “Siamo handicappati no cretini” che non ha accettato il senso delle parole di Musumeci spiegando: “Trasmettono odio sociale nei nostri confronti”.

Alle critiche, risponde dalla sua pagina Facebook, lo stesso Musumeci: “Basta speculazioni – dice – sui disabili parlano le cifre del Governo. In aula ho spiegato – aggiunge Musumeci – che non è colpa del Governo se abbiamo dovuto fare tagli o se abbiamo dovuto orientare su alcuni obiettivi una spesa maggiore rispetto a quella dello scorso anno, per esempio. E ho portato proprio l’esempio delle famiglie dei disabili gravissimi: lo scorso anno nel capitolo c’era una dotazione di poco più di 100 milioni di euro, quest’anno la dotazione complessiva è di duecento settanta milioni circa: duecentoventi milioni per le famiglie dei disabili gravissimi, che sono 12.300 secondo le Asp, e la rimanente quota per le famiglie dei disabili gravi”.

Video Agenzia Vista.