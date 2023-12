Cortellesi meglio di Barbie: “C’è ancora domani” la supera per gli ingressi in sala. Surclassato Oppenheimer

. C'è ancora domani, il film evento dell'anno, supera come ingressi in sala anche Barbie, raggiungendo quota 4.395.868 (per un incasso di incasso 29.976.654 euro)

di Redazione Blitz

Pubblicato il 14 Dicembre 2023 - 14:18