Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del museo Chiossone, in centro città. A dare l’allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i Carabinieri che hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo hanno ripreso parte della colluttazione. L’omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate.

Sindaca Salis: “Una vicenda che ci colpisce profondamente”

“L’amministrazione comunale sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della tragica aggressione avvenuta questa mattina a Villetta Di Negro. In questi momenti il mio pensiero va alla vittima e il mio ringraziamento va alle forze dell’ordine che, grazie al loro immediato intervento, hanno individuato e fermato subito il presunto responsabile e stanno ricostruendo la dinamica di una vicenda che ci colpisce profondamente”. A dirlo è la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento – ha aggiunto la sindaca – ma dobbiamo sentire la responsabilità di guardare con ancora maggiore attenzione e cura dove spesso la città non guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme. La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione, ma insieme alla presenza e al presidio del territorio serve un impegno sempre più forte di intercettare il disagio, la solitudine e l’esclusione sociale”.

“Genova non può e non deve voltarsi dall’altra parte. Da quando ci siamo insediati abbiamo evidenziato il tema del presidio del territorio, sollecitando un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine negli spazi pubblici e nelle aree più sensibili della città – ha concluso Salis – è una richiesta che abbiamo portato anche nei tanti confronti istituzionali, da ultimo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della scorsa settimana, ribadendo la necessità di un lavoro coordinato tra Comune, forze dell’ordine e istituzioni. Da mesi, inoltre, attendiamo la sottoscrizione dei nuovi Patti per la sicurezza, che consideriamo uno strumento importante per rendere più efficace e stabile questo impegno comune per Genova”.