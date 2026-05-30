Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano.

I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall’elisoccorso con il verricello e condotti a valle, non hanno bisogno di intervento sanitario. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino valdostano che hanno recuperato la salma per portarla a Entreves. Sul fatto indaga la guardia di finanza.