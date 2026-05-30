Non ha mai mostrato un carattere violento e non ha mai avuto un comportamento aggressivo, ma la mattina di ieri, venerdì 29 maggio, un 11enne trapanese si è alzato dal banco e durante le lezioni ha cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica.

Lo studente ha indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere con scritte riferite alle stragi negli Stati Uniti. Sulla maglia la scritta “Me ne frego”. La scena è stata ripresa con un cellulare e trasmessa in diretta video su un gruppo Telegram. Il fatto è avvenuto davanti ai compagni che sotto choc hanno assistito alla scena, tanto che alcuni si sono sentiti male. Teatro della storia San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove l’11enne frequenta la scuola media. Sulla vicenda ha aperto una indagine la Procura dei minorenni di Palermo. I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e di capire se ci sia stata premeditazione.

Su Tik Tok il messaggio: “Non incolpatemi per quello che farò”

La notte prima il giovane ragazzo aveva scritto su Tik Tok “non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”. Sotto al post centinaia i commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come “ci hai provato” o “buona fortuna”.

Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto, un 4, preso a un’interrogazione. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. Durante l’aggressione si è coperto il volto e ha cominciato a girare il filmato per la diretta.

L’11enne bloccato dal professore

A bloccare l’11enne sarebbe stato lo stesso professore che ha riportato solo alcuni graffi e ha deciso di non chiamare i sanitari. Molto scosse la comunità locale e l’istituto frequentato che hanno chiesto di non lasciare sola la scuola. La vicenda ricorda tragicamente quanto accaduto nel bergamasco a marzo scorso quando un 13nne si è presentato alla scuola media di Trescore Balneario dove frequentava la terza indossando un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. Poi, riprendendo tutto in diretta su Telegram con il suo cellulare sistemato al collo con una imbracatura, ha accoltellato la professoressa di francese rimasta gravemente ferita.