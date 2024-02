“Ho incontrato la famiglia che viveva accanto ad Auschwitz: gli orrori di The Zone of Interest non sono la storia completa”. Come autore e biografo Harding ha dedicato molti anni alla ricerca sulla famiglia Höss. Sono stato il primo a intervistare la figlia del comandante e a visitare Auschwitz con i membri della sua famiglia: la nuora e il nipote. Ho conosciuto il nome Rudolf Höss per la prima volta nel 2006, quando ho sentito l’elogio funebre del mio prozio Hanns Alexander. Molto era familiare, Hanns era un ebreo tedesco fuggito da Berlino a metà degli anni ’30. A Londra si era arruolato nell’esercito britannico e aveva trascorso la guerra svolgendo lavori umili. Alla fine del conflitto, dopo la liberazione del campo, fu inviato a Bergen-Belsen.

10 mesi dopo la fine della guerra, Hanns aveva rintracciato e arrestato Rudolf Höss. Höss fu testimone al processo di Norimberga e divenne il primo nazista anziano ad ammettere gli orrori della soluzione finale. Fu poi portato in Polonia, dove fu processato e condannato a morte.

Prosegue Harding. “Più ricercavo, più volevo capire la storia dal punto di vista del comandante. In una giornata tipo, ha supervisionato la gassazione di diecimila persone, poi è tornato a casa nella sua villa e si è seduto con la sua famiglia per cena. Perché lo ha fatto? E come aveva vissuto con se stesso?

“E poi ho visto un articolo di un giornalista israeliano sul nipote di Rudolf Höss, Rainer, che era disoccupato e viveva vicino a Ludwigsburg in Germania. Ho contattato il giornalista e abbiamo concordato che li avrei accompagnati in un viaggio ad Auschwitz. Qualche settimana dopo, stavo camminando sotto il cancello in ferro battuto del campo, decorato con le parole Arbeit Macht Frei (il lavoro rende liberi).

“Con noi c’era anche la madre di Rainer, Irene, il cui ex marito Hans-Jürgen era il figlio del comandante. Aveva vissuto qui tra i tre e i sei anni, troppo giovane per ricordare molti dettagli. Camminammo lungo il sentiero acciottolato, 100 metri più avanti arriviamo ad un muro. Dall’altro lato c’era la villa a due piani con un ampio giardino dove aveva vissuto la famiglia Höss e che era stata descritta in “La zona di interesse”. La moglie del comandante, Edvige, lo aveva definito “paradiso”.

Guardando la villa, ho chiesto a Irene se sua suocera Edvige fosse a conoscenza degli omicidi. “Certo, certo,” disse Irene sottovoce, “ha vissuto lì per anni.” Raggiungemmo un edificio basso dal tetto circolare. Questo era il vecchio crematorio dove Höss aveva sperimentato per la prima volta lo Zyklon B, le palline a base di cianuro che venivano usate per gasare i prigionieri. “Quello che ha fatto mio nonno. È così brutto. Che peccato”, ha detto Rainer, che piangeva anche lui. “Ho studiato questo, ma essere qui è molto peggio.” Accanto ai crematori c’era una forca di legno. Fu qui che il comandante fu finalmente impiccato per i suoi crimini di guerra nell’aprile del 1947.

Poco dopo il viaggio ad Auschwitz Harding venne a sapere che la figlia di Rudolf Höss, Brigitte, era ancora viva e si era stabilita vicino a Washington DC. Negli anni ’50 lavorava in Spagna come modella per Balenciaga quando incontrò un ingegnere irlandese-americano. La coppia si sposò nel 1961 e, dopo un periodo vissuto in Asia e nel Medio Oriente, si trasferirono a Washington DC. Era un’opportunità per Brigitte di ricominciare da capo.

Ecco il resoconto di Harding. “Davanti a me c’era una donna anziana bassa con lunghi capelli grigi.

Abbiamo parlato della vita alla villa. Ha detto che si trasferirono lì quando lei aveva otto anni nel 1940 e se ne andarono tre anni e mezzo dopo, quando lei aveva 11 anni. Lo ricordava bene. C’erano cinque bambini. Klaus era il più grande, poi Heideraud, poi Brigitte, seguito da Hans-Jurgen e dalla piccola Annegret, nata nel 1943″.

“Quello che volevo davvero sapere era com’era suo padre, quest’uomo responsabile di oltre un milione di morti”.

Brigitte lo ricordava non come un mostro, ma come un padre amorevole. Ha chiesto dei loro giorni quando è tornato a casa. Suonava musica classica al grammofono e girava per casa fumando sigari. Ha letto le storie dei suoi figli tra cui “Hansel e Gretel”. Sono andati al canile e hanno accarezzato i suoi pastori tedeschi. Li portò fuori sul fiume dietro la loro casa e li remò su una piccola barca. In inverno, ha detto, andavano in slitta e cantavano canti natalizi mentre andavano in chiesa.

Ma com’era? hinsiste Harding. “Era il padre più gentile e gentile del mondo”, ha detto. Ho fatto una pausa. Com’è stato possibile? Ho chiesto.

“Ci devono essere stati due lati in lui”, ha risposto. “Il lato che conoscevo… e poi l’altro lato.” Brigitte ha detto di essere convinta che suo padre fosse un uomo sensibile. “Sono sicura che fosse triste dentro”, ha detto. “È solo una sensazione. Come era a casa, come era con noi, a volte sembrava triste quando tornava dal lavoro. Secondo Brigitte, il comandante era capace di amare; era, credeva, disturbato da quello che lei chiamava il suo “lavoro”.

Questa repulsione fu confermata dallo stesso Rudolf Höss, che scrisse nelle sue memorie che spesso beveva fino a stordirsi, a volte addormentandosi accanto ai suoi cavalli nella stalla. Successivamente fu valutato da uno psicologo americano che scoprì che non solo aveva un’intelligenza superiore alla media ma era anche cognitivamente normale: in altre parole, non era uno psicopatico.

Brigitte ha mostrato il quadro appeso sopra il suo letto; raffigurava un giovane uomo e una donna vestiti con abiti campestri. I suoi genitori. Dopo tutti questi anni, dormiva ancora sotto l’immagine di quello che forse è il più grande assassino di massa della storia.

“Sono rimasto scioccato dal fatto che Höss potesse essere così amato da sua figlia, anche dopo aver appreso la verità sui suoi crimini.

A questo punto Harding era “curioso di sapere se il film avrebbe catturato qualcosa di questo “padre gentile e amorevole” che mi era stato descritto. Avrebbe presentato Rudolf Höss come l’uomo complesso e conflittuale che era?

“Per gran parte del film, vediamo Rudolf (interpretato da Christian Friedel), Ingrid (Sandra Huller), Brigitte (Nele Ahrensmeier) e gli altri vivere la loro vita nella villa mentre una minacciosa cacofonia di rimbombi, clangori e stridori avviene sullo sfondo. Ciò suggeriva che l’omicidio fosse avvenuto nelle vicinanze su scala industriale. Il risultato è avvincente e profondamente inquietante.

“Altrettanto impressionante è il modo in cui i realizzatori descrivono accuratamente i dettagli storici del banale; i vestiti, i cani, lo stagno, il pergolato, lo scivolo, il tavolo da picnic: il tutto catturato dalla forte luce del sole e incorniciato magnificamente dalle tavolozze dei colori dell’epoca. Ma quello che mi ha veramente incuriosito è che il film ritraeva Rudolf Höss come un tecnocrate quasi privo di emozioni.

“Non era come la persona che avevo conosciuto. Da tutto quello che mi aveva detto sua figlia, sembrava che il comandante fosse un individuo emotivo e sano di mente che – e questo è il punto chiave – scelse di superare i suoi istinti migliori. Giorno dopo giorno. Anno dopo anno. Una conclusione terrificante perché significa che chiunque potrebbe essere capace di fare lo stesso”.