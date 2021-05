Kevin Clark, morto a 32 anni il batterista di School of Rock: investito da un’auto mentre era in bici

Kevin Clark, il bambino batterista del film School of Rock, è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da un’auto mentre era in bicicletta a Chicago. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali a uccidere Kevin Clark sarebbe stata una ragazza di 20 anni alla guida di una Hyundai Sonata.

Kevin Clark e School of Rock

Kevin Clark era uno dei protagonisti di School of Rock, film del 2003 diretto da Richard Linklater con Jack Black protagonista. Un vero e proprio successo con incassi che superano i 130 milioni di dollari. Clark interpretava il bambino batterista della band. Capelli biondi dritti e tanta simpatia per uno dei film più apprezzati degli ultimi anni con un grande seguito anche di concerti.

Il ricordo di Jack Black per Kevin Clark

“Una notizia devastante. Kevin è morto. Troppo presto. Bella anima. Tanti beni ricordi. Ho il cuore spezzato. Invio amore alla sua famiglia e all’intera comunità di School of Rock”, ha scritto il musicista e attore Jack Black sul proprio profilo Instagram.

“School of Rock” è stato l’unico ruolo cinematografico di Clark in veste di attore, che ha preferito abbracciare una carriera nella musica. Nel corso degli anni, ha suonato in band quali Dreadwolf e Robbie Gould. Nel 2018 si riunì con Jack Black nel backstage durante un concerto dei Tenacious D a Chicago.