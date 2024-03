Elizabeth Hurley, scena lesbo nel film che suo figlio ha scritto e diretto

L’attrice Elizabeth Hurley sta facendo alzare le sopracciglia a molti con il suo prossimo ruolo in una scena di film di sesso lesbo bollente, che suo figlio ha scritto e diretto. Il figlio di Hurley, Damian, 21 anni, sta facendo il suo debutto alla regia con il film Strictly Confidential. Ma il sito web gay Pink News fa notare che la comunità LGBTQQIAAP2S+ sta già ansimando per il film a causa delle scene di sesso lesbico che, secondo quanto riferito, contiene.

Il trailer del film è stato pubblicato il 28 febbraio e mostra una clip di questa scena tra Hurley e la sua co-protagonista Pear Chiravara.Il film, che è stato girato con fotocamere digitali e sembra un incrocio tra un thriller misterioso e reality show come Love Island o Temptation Island, ha suscitato molte chiacchiere sui social media, poiché molti utenti hanno trovato strano che un figlio dirigesse sua madre in una scena di sesso.

Da parte sua, Damian è entusiasta di aver lavorato con sua madre, 58 anni, in un post su Instagram lo scorso dicembre. “Voglio adorare @ElizabethHurley1 che, durante la realizzazione del mio primo cortometraggio in assoluto, nel 2010 (quando avevo 8 anni) mi promise che sarebbe stata nel mio primo lungometraggio; fedele alla sua parola, nel momento in cui è stato dato il via libera a questo film, la mamma ha mollato tutto ed è corsa nei bellissimi Caraibi per aiutare”, ha scritto.

Aggiungendo: “Lavorare insieme è stato un sogno. Questa è stata davvero l’esperienza più incredibile, sia a livello professionale che personale. Ho stretto amicizie per tutta la vita e ho imparato molte lezioni preziose, sono così orgoglioso di questo film”, ha scritto Damian.

Il membro del cast di Gossip Girl ha perso suo padre, l’uomo d’affari Steve Bing, per suicidio nel 2020. In qualche modo, Damian non è il primo personaggio di Hollywood per dirigere un membro della sua famiglia in una scena di sesso bollente.

A settembre, la star Ethan Hawke si è espressa entusiasticamente nel dirigere la figlia venticinquenne Maya in scene di sesso esplicite per Wildcat, un film biografico dell’autrice Flannery O’Connor. eravamo così a nostro agio. Non me ne potrebbe importare di meno”, esclamò all’epoca Daddy Hawke.