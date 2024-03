Nuda o quasi e senza mutande sul red carpet: è l’ultima moda di Hollywood. Il giornale tedesco Bild ha pubblicato una lista di dive vestite con dei costumini neri che poco lasciano alla fantasia. Vestita come la moglie di Kayne West, l’italo-australiana Bianca Censori, Kristen Stewart, altro che Biancaneve, appare quasi nuda in un body assai volgare su tappeto rosso del suo ultimo film, Love Lies Bleeding. L’immagine della fu protagonista del film sui vampiri vestita con un mini body ridotto s un centrimetro in mezzo alle gambe ha fatto il giro del mondo suscitando grande scandalo.

“Kristen Stewart ha fatto battere forte il cuore quando è arrivata sul tappeto rosso con un abito succinto che rischiava un malfunzionamento del guardaroba a luci rosse per partecipare alla première del suo film”, esplode Ayeesha Walsh sul Mirror. “Kristen Stewart ha lasciato ben poco all’immaginazione mentre posava sul tappeto rosso alla premiere del suo nuovo film Love Lies Bleeding”.

Pochi giorni dopo avere dato scandalo per una foto sulla copertina di Rolling Stone in cui appare con una mano nelle mutande, la star di Twilight ha mostrato la sua figura snella con l’abito strabiliante mentre usciva a Beverly Hills. Kristen, 33 anni, indossava un audace body nero con perizoma e sgambatura alta, senza schiena, sovrapposto a un paio di collant neri velati e abbinato a tacchi a spillo neri mentre posava per le telecamere durante l’evento.

L’uscita arriva appena due settimane dopo che Kristen ha sbalordito i fan con la sua volgare copertina di Rolling Stone in cui indossava un gilet di pelle con la mano immersa all’interno del sospensorio che indossava per completare l’outfit. Kristen interpreta il solitario manager della palestra Lou in Love Lies Bleeding, che racconta la storia di come si innamora del bodybuilder Jackie e di come affrontano il complicato mondo della famiglia criminale di Lou rimanendo invischiati in esso.

Kristen ha parlato della sua copertina di Rolling Stone mentre appariva al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ha discusso la questione in dettaglio dicendo a The Hollywood Reporter: “L’esistenza di un corpo femminile che ti propone qualsiasi tipo di sessualità che non sia progettata esclusivamente per maschi eterosessuali è qualcosa con cui le persone non sono molto a loro agio e quindi ne sono davvero contenta. “

Bild allarga l’orizzonte: “Bianca Censori, Kristen Stewart e Co. Queste celebrità lasciano la biancheria intima nell’armadio”. Segue l’elenco, con foto.

Ricorda Thomas Kielhorn che Kanye West e sua moglie Bianca Censori hanno partecipato alla settimana della moda di Milano. Censori indossava un abito molto attillato ed evitava completamente la biancheria intima. La moglie del rapper scandaloso Kanye West appare sempre più spesso in eventi di alto profilo come anteprime di film e sfilate di moda. Non si sa quale influenza abbia il musicista nella scelta dei vestiti.

Ma a quanto pare Bianca ha scatenato una nuova tendenza della moda sui tappeti rossi di tutto il mondo con uno di questi outfit controversi. Perché dopo che Censori è apparsa alla settimana della moda di Milano il 24 febbraio in un body di pelle nera, diverse star di Hollywood hanno preso esempio da lei.

Oltre a Kristen Stewart, anche l’attrice Laverne Cox (51 anni), “Orange is The New Black” è ovviamente una fan del nuovo look senza fondo. Tuttavia, ha abbinato il suo outfit a collant scuri quando ha partecipato alla settimana della moda di Parigi all’inizio di marzo.

anche il rapper Coi Leray (26 anni9 ha indossato un body YSL del 2019 per i Grammy Awards di febbraio. La star di “The Crown” Emma Corrin (28 anni) si sta affermando come pioniera assoluta delle tendenze. L’interprete della defunta Lady Diana indossava già tutine nere – e sul tappeto rosso ha fatto a meno della biancheria intima.

Non importa se Bianca Censori ha dato il via o meno alla nuova tendenza della moda. Ciò che colpisce è che ha cambiato completamente stile e aspetto da quando ha iniziato a uscire con il rapper Kanye. Si dice che il musicista sia stato anche colui che ha vietato alla moglie di essere presente sui social network. Un insider ha detto al Daily Mail britannico: “Bianca ha sempre avuto i social media ed è stata attiva su di essi – fino a quando non ha sposato Kanye”.

Il motivo: “Non vuole che lei lo usi perché pensa che le farebbe male se dovesse leggere le cose brutte che la gente pubblica”.