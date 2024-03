Al Pacino, lo strano annuncio del vincitore dell’Oscar per il Miglior Film: errori e dubbi

La cerimonia della 96esima edizione degli Oscar è stata veloce, breve e concisa. Una edizione a dir poco prevedibile, con Oppenheimer che ha portato a casa ben 7 Oscar (scopri tutti i premi). Tutto liscio, almeno fino a quando non è stato il momento di annunciare il vincitore del premio per il Miglior Film. A farlo è stato nientemeno che il leggendario attore Al Pacino, scegliendo però un protocollo tutto suo per annunciare il vincitore.

Al Pacino ha deciso di non elencare i film nominati, andand direttamente al sodo: “Ci sono dieci film meravigliosi. Solo uno vincerà il premio per il Miglior Film e io devo aprire la busta per dirlo e lo farò. Eccoci.” E con queste parole, ha aperto l’envelope e letto il nome del vincitore: “I miei occhi vedono Oppenheimer. Eh sì, è Oppenheimer”.

La reazione in sala e tra i telespettatori è stata mista. Alcuni sono rimasti spiazzati dalla scelta insolita di Pacino, mentre altri hanno apprezzato la sua sintesi estrema nel portare alla conclusione il momento clou della serata. Il team di Oppenheimer, forse sorpreso quanto gli altri, si è alzato con qualche titubanza, ma alla fine è salito sul palco per ritirare la statuetta tanto ambita.

Su X, la piattaforma di social media, le opinioni sono state divise. Molti utenti hanno espresso perplessità di fronte all’approccio poco convenzionale di Pacino, mentre altri hanno applaudito la sua capacità di concludere rapidamente la serata senza dilungarsi in formalità superflue.