Le Iene, il film “Il Sindaco: italian politics for dummies”. L’elenco dei cinema
Pubblicato il 26 novembre 2018 14:17 | Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2018 14:17
ROMA – Oggi e domani, lunedì 26 e martedì 27 novembre, in alcuni cinema italiani sarà proiettato il film delle “Iene” “Il sindaco, italian politics for dummies”. Il film racconta i retroscena della candidatura della “iena” Ismaele La Vardera come sindaco di Palermo. La Vardera, infatti, nel 2017 si è candidato a sindaco di Palermo. E la “iena” ha deciso di approfittare di questa occasione per documentare e registrare tutti gli incontri, tutti i retroscena e gli accordi “pericolosi”. Gli attori, inconsapevoli di questo documentario sono alcuni dei politici più importanti a livello locale e nazionale: parliamo di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Gianfranco Miccichè, Rosario Crocetta e Totò Cuffaro.
“Questo film nasce da una campagna elettorale assolutamente autentica – dice La Vardera – mi hanno chiesto di candidarmi ed ho accettato ben volentieri. Ho deciso di documentare tutta la campagna elettorale con un mio amico che riprendeva con telecamera palese. Ho deciso di documentare anche quelli che erano gli incontri privati, attraverso l’utilizzo di una telecamera nascosta”.
Ecco l’elenco completo di tutte le sale dove verrà proiettato il film:
ABRUZZO
CHIETI (CH) – MULTISALA MOVIELAND
COLONNELLA (TE) – CINEPLEX ARCOBALENO INFO: 0861 18 55 727
L’AQUILA (AQ) – MOVIEPLEX
MONTESILVANO ( PE ) – THE SPACE PESCARA
PESCASSEROLI (AQ) – ETTORE SCOLA
ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – CIAKCITY
SPOLTORE (PE) – MULTIPLEX ARCA
TERAMO (TE) – SMERALDO INFO: 0873.366133
VASTO (CH) – NUOVO CORSO
BASILICATA
MATERA ( MT ) – UCI MATERA
CALABRIA
CATANZARO (CATANZARO LIDO) ( CZ ) – THE SPACE CATANZARO LIDO
COSENZA (CS) – GARDEN
MAIDA ( CZ ) – THE SPACE LAMEZIA
REGGIO DI CALABRIA (RC) – LUMIERE INFO: TEL. 0965.51036 CEL. 393.8131781
CAMPANIA
AFRAGOLA (NA) – HAPPY MAXICINEMA
AFRAGOLA (NA) – GELSOMINO INFO: 081 852 7588
AGROPOLI (SA) – CINETEATRO EDUARDO DE FILIPPO INFO: 338 309 6807
CASERTA (CE) – M. CINEMA DUEL
CASORIA ( NA ) – UCI CASORIA
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – STABIA HALL
LIONI (AV) – NUOVO
MARCIANISE (CE) – BIG MAXICINEMA
MARCIANISE ( CE ) – UCI MARCIANISE
MERCOGLIANO (AV) – MOVIEPLEX AVELLINO
NAPOLO (NA) – MODERNISSIMO.IT
NAPOLI (NA) – METROPOLITAN
NAPOLI ( NA ) – THE SPACE NAPOLI
NOLA ( NA ) – THE SPACE NOLA
SALERNO ( SA ) – THE SPACE SALERNO
TORRECUSO (BN) – TORRE VILLAGE MULTICINEMA
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA ( BO ) – THE SPACE BOLOGNA
BOLOGNA (BO) – CHAPLIN
BAZZANO ( BO ) – ASTRA INFO: 051 831174
CARPI ( MO ) – CORSO
CASALECCHIO DI RENO ( BO ) – UCI MERIDIANA
CENTO ( FE ) – CINEPARK INFO: TEL. 051.6831584
CESENA ( FC ) – S. BIAGIO INFO: TEL. 0547 355718
COMACCHIO ( FE ) – CINEPLUS INFO: TEL. 0533.328877
FAENZA ( RA ) – CINEDREAM
FERRARA ( FE ) – APOLLO
FERRARA ( FE ) – UCI FERRARA
FORLI’ ( FC ) – ASTORIA INFO: TEL. 0543 60064
FORLIMPOPOLI ( FC ) – CINEFLASH
IMOLA ( BO ) – CRISTALLO INFO: TEL. 0542 23033
MODENA ( MO ) – VICTORIA CINEMA
PARMA ( PR ) – CINECITY
PARMA ( PR ) – THE SPACE PARMA
PIACENZA ( PC ) – POLITEAMA PRENOTAZIONE NON DISPONIBILE
PIACENZA ( PC ) – UCI PIACENZA
RAVENNA ( RA ) – CINEMACITY PRENOTAZIONE NON DISPONIBILE
REGGIO NELL’EMILIA ( RE ) – ALCORSO INFO E PRENOTAZIONI: TEL: 0522 451567
REGGIO NELL’EMILIA ( RE ) – UCI REGGIO EMILIA
RICCIONE ( RN ) – CINEPALACE
RIMINI ( RN ) – MULTIPLEX 12 SALE
RUBIERA ( RE ) – EMIRO
SANT’AGATA BOLOGNESE ( BO ) – CINECI
SAVIGNANO SUL RUBICONE ( FC ) – UCI ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA (GO) – KINEMAX
MARTIGNACCO (TORREANO) (UD) – CINE CITTA’ FIERA
PRADAMANO ( UD ) – CINECITY
TRIESTE (TS) – GIOTTO PRENOTAZIONI 040/635163 DOPO LE 16.00
TRIESTE ( TS ) – CINECITY
VILLESSE ( GO ) – UCI VILLESSE
LAZIO
FIANO ROMA (RM) – CINEFRONIA
FIUMICINO ( RM ) – UCI PARCO LEONARDO
FRASCATI (RM) – POLITEAMA
GUIDONIA MONTECELIO ( RM ) – THE SPACE GUIDONIA
ROMA ( RM ) – ADRIANO
ROMA ( RM ) – ATLANTIC
ROMA (RM) – JOLLY
ROMA (RM) – LUX
ROMA ( RM ) – STARDUST VILLAGE
ROMA (RM) – STARPLEX GULLIVER
ROMA ( RM ) – THE SPACE MODERNO
ROMA ( RM ) – THE SPACE PARCO DE’ MEDICI
ROMA ( RM ) – UCI PORTA DI ROMA
ROMA (LUNGHEZZA) ( RM ) – UCI LUNGHEZZA
LIGURIA
GENOVA ( GE ) – THE SPACE GENOVA
GENOVA ( GE ) – UCI FIUMARA
LA SPEZIA ( SP ) – MEGACINE INFO: TEL. 0187 167 6324
SAVONA – DIANA
LOMBARDIA
AROSIO (CO) – CINELANDIA AROSIO
ASSAGO ( MI ) – UCI MILANO FIORI
BELLINZAGO LOMBARDO (MI) – ARCADIA
BERGAMO (BG) – CAPITOL INFO E PRENOTAZIONI: 035248330
BRESCIA (BS) – OZ
CERRO MAGGIORE ( MI ) – THE SPACE CERRO MAGGIORE
COMO (CO) – CINELANDIA
CORNATE D’ADDA ( MI ) – MOVIE PLANET
CORTE FRANCA (BS) – STARPLEX
CREMONA (CR) – SPAZIO CINEMA
CURNO ( BG ) – UCI CURNO
CURTATONE (MN) – STARPLEX
ERBUSCO (BS) – PORTE FRANCHE
GALLARATE (VA) – CINELANDIA
LISSONE ( MI ) – UCI LISSONE
LUINO (VA) – SOCIALE INFO E PRENOTAZIONI: TEL. 0332511779 CEL.330295858
MANTOVA (MN) – CINECITY
MILANO (MI) – CITYLIFE ANTEO
MILANO (MI) – PLINIUS
MILANO ( MI ) – THE SPACE ODEON
MILANO ( MI ) – UCI BICOCCA ALLA PROIEZIONE DEL 26/11 ALLE 20:30 SARANNO PRESENTI LE IENE
MILANO ( MI ) – UCI CERTOSA
MONTANO LUCINO ( CO ) – UCI MONTANO LUCINO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA ( PV ) – THE SPACE MONTEBELLO
MONZA (MI) – METROPOL
ORIO AL SERIO ( BG ) – UCI ORIO
PADERNO (MI) – LE GIRAFFE
PARONA ( PV ) – MOVIE PLANET
PIEVE FISSIRAGA (LO) – CINELANDIA
PIOLTELLO ( MI ) – UCI PIOLTELLO
ROZZANO ( MI ) – THE SPACE ROZZANO
SAN GIULIANO MILANESE ( MI ) – MOVIE PLANET
SAN MARTINO SICCOMARIO ( PV ) – MOVIE PLANET
SARONNO (VA) – SILVIO PELLICO
SESTO SAN GIOVANNI (MI) – SKYLINE
VARESE (VA) – MULTISALA IMPERO
VIMERCATE ( MI ) – THE SPACE VIMERCATE
MARCHE
ANCONA (AN) – MOVIELAND GOLDONI
ANCONA ( AN ) – UCI ANCONA
ASCOLI PICENO (AP) – MULTISALA DELLE STELLE INFO: 0736815220
FANO ( PU ) – UCI FANO
FERMO (AP) – MULTIPLEX SUPER 8
JESI ( AN ) – UCI JESI
MACERATA (MC) – MULTIPLEX 2000
MATELICA ( MC ) – MULTIPLEX GIOMETTI
PESARO ( PU ) – METROPOLIS
PESARO ( PU ) – UCI PESARO
PORTO SANT’ELPIDIO ( AP ) – UCI PORTO S. ELPIDIO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO ( AP ) – UCI PALARIVIERA
SENIGALLIA ( AN ) – UCI SENIGALLIA
TOLENTINO ( MC ) – GIOMETTI MULTIPLEX4
MOLISE
CAMPOBASSO (CB) – MAESTOSO
PIEMONTE
ALESSANDRIA ( AL ) – UCI ALESSANDRIA
ASTI (AT) – CINELANDIA
BEINASCO ( TO ) – THE SPACE BEINASCO
BELLINZAGO NOVARESE – MOVIPLANET
BORGO S.D. – CASALE M.TO (CINELANDIA)
BORGO VERCELLI – MOVIEPLANET
BRA ( CN ) – IMPERO
CASALE MONFERRATO (AL) – CINELANDIA
CASTELLETTO SOPRA TICINO – METROPOLIS
MONCALIERI ( TO ) – UCI MONCALIERI
TORINO (TO) – REPOSI
TORINO ( TO ) – THE SPACE TORINO
TORINO ( TO ) – UCI TORINO
PUGLIA
ALTAMURA (BA) – MANGIATORDI MULTICINEMA TEATRO INFO: TEL. 0803114575 CEL. 340 4990162
ANDRIA (BA) – CINEMARS
BARI (BA) – GALLERIA
BARI ( BA ) – UCI SHOWVILLE
BRINDISI (BR) – ANDROMEDA MAXICINEMA
CASAMASSIMA ( BA ) – THE SPACE BARI
FOGGIA (FG) – LA CITTA’ DEL CINEMA
GALLIPOLI (LE) – SCHIPA INFO INFO: TEL. 0833 266940 CEL. 333 6172769
GIOIA DEL COLLE ( BA ) – UCI SEVEN
MOLFETTA ( BA ) – UCI MOLFETTA
POLIGNANO A MARE (BA) – VIGNOLA
SURBO ( LE ) – THE SPACE LECCE
SARDEGNA
CAGLIARI ( CA ) – UCI CAGLIARI
SESTU ( CA ) – CINECITY
TORTOLI’ (NU) – CINEMA GARIBALDI INFO: 0782622088
QUARTUCCIU ( CA ) – THE SPACE CAGLIARI
SICILIA
AGRIGENTO (AG) – MULTISALA CIAK INFO: 0922 596015
ALCAMO (TP) – ESPERIA
BAGHERIA (PA) – SUPERCINEMA INFO: 091969578
BELPASSO ( CT ) – THE SPACE CATANIA
CALTAGIRONE (CT) – S. ANNA INFO: 0933 189 5306
LICATA (AG) – FLYCINEMA
MAZARA DEL VALLO (TP) – EDEN
MESSINA (ME) – APOLLO INFO: 090670701
MESSINA ( ME ) – UCI MESSINA
MISTERBIANCO ( CT ) – UCI CATANIA
PALERMO (PA) – AURORA INFO: 0916258547
PALERMO (PA) – ARLECCHINO INFO: 091362660
PALERMO (PA) – TIFFANY
PALERMO ( PA ) – UCI PALERMO
PALERMO (PA) – CITYPLEX METROPOLITAN
PARTINICO (PA) – EMPIRE
RAGUSA ( RG ) – CINEPLEX RAGUSA
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – CINESTAR
SCIACCA (AG) – MULTISALA BADIA GRANDE INFO: 335 730 6397
TERMINI IMERESE (PA) – SUPERCINEMA INFO: 091 811 3030
VILLABATE (PA) – AMBASSADOR INFO: 091 492761
TOSCANA
AREZZO ( AR ) – UCI AREZZO
CAMPI BISENZIO ( FI ) – UCI CAMPI BISENZIO
FIRENZE (FI) – PRINCIPE
FIRENZE ( FI ) – THE SPACE FIRENZE
FIRENZE ( FI ) – UCI FIRENZE
GROSSETO (GR) – MULTISALA AURELIA ANTICA
GROSSETO ( GR) – THE SPACE GROSSETO
LIVORNO (LI) – GRANGUARDIA
LIVORNO ( LI ) – THE SPACE LIVORNO
LUCCA (LU) – CENTRALE
MASSA (MS) – SPLENDOR 7
MONTECATINI-TERME (PT) – EXCELSIOR
PISA (PI) – ODEON
PISTOIA – (PT) – LUX
POGGIBONSI (SI) – ITALIA
PONTEDERA ( PI ) – CINEPLEX PONTEDERA
PRATO ( PO ) – MULTIPLEX GIOMETTI PRATO
SESTO FIORENTINO (FI) – GROTTA
SINALUNGA ( SI ) – UCI SINALUNGA
VIAREGGIO (LU) – CENTRALE
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO (BZ) – CAPITOL
BOLZANO ( BZ ) – UCI BOLZANO
UMBRIA
PERUGIA ( PG ) – THE SPACE PERUGIA CORCIANO
PERUGIA ( PG ) – UCI PERUGIA
TERNI ( TR ) – THE SPACE TERNI
VENETO
BASSANO DEL GRAPPA (VI) – METROPOLIS
DUE CARRARE ( PD ) – CINEPLEX DUE CARRARE
FIUME VENETO ( PN ) – UCI FIUME VENETO
LIMENA ( PD ) – MULTISALA CINECITY
MARANO VICENTINO (VI) – STARPLEX
MARCON ( VE ) – UCI MARCON
PADOVA (PD) – PORTO ASTRA
SAN GIOVANNI LUPATOTO ( VR ) – UCI VERONA
SONA (LUGAGNANO) ( VR ) – THE SPACE VERONA
SILEA ( TV ) – CINECITY
TORRI DI QUARTESOLO ( VI ) – THE SPACE VICENZA
VENEZIA (MESTRE) ( VE ) – UCI MESTRE