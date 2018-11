Le Iene, il film “Il Sindaco: italian politics for dummies”. L’elenco dei cinema

ROMA – Oggi e domani, lunedì 26 e martedì 27 novembre, in alcuni cinema italiani sarà proiettato il film delle “Iene” “Il sindaco, italian politics for dummies”. Il film racconta i retroscena della candidatura della “iena” Ismaele La Vardera come sindaco di Palermo. La Vardera, infatti, nel 2017 si è candidato a sindaco di Palermo. E la “iena” ha deciso di approfittare di questa occasione per documentare e registrare tutti gli incontri, tutti i retroscena e gli accordi “pericolosi”. Gli attori, inconsapevoli di questo documentario sono alcuni dei politici più importanti a livello locale e nazionale: parliamo di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Gianfranco Miccichè, Rosario Crocetta e Totò Cuffaro.

“Questo film nasce da una campagna elettorale assolutamente autentica – dice La Vardera – mi hanno chiesto di candidarmi ed ho accettato ben volentieri. Ho deciso di documentare tutta la campagna elettorale con un mio amico che riprendeva con telecamera palese. Ho deciso di documentare anche quelli che erano gli incontri privati, attraverso l’utilizzo di una telecamera nascosta”.

Ecco l’elenco completo di tutte le sale dove verrà proiettato il film:

ABRUZZO

CHIETI (CH) – MULTISALA MOVIELAND

COLONNELLA (TE) – CINEPLEX ARCOBALENO INFO: 0861 18 55 727

L’AQUILA (AQ) – MOVIEPLEX

MONTESILVANO ( PE ) – THE SPACE PESCARA

PESCASSEROLI (AQ) – ETTORE SCOLA

ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – CIAKCITY

SPOLTORE (PE) – MULTIPLEX ARCA

TERAMO (TE) – SMERALDO INFO: 0873.366133

VASTO (CH) – NUOVO CORSO

BASILICATA

MATERA ( MT ) – UCI MATERA

CALABRIA

CATANZARO (CATANZARO LIDO) ( CZ ) – THE SPACE CATANZARO LIDO

COSENZA (CS) – GARDEN

MAIDA ( CZ ) – THE SPACE LAMEZIA

REGGIO DI CALABRIA (RC) – LUMIERE INFO: TEL. 0965.51036 CEL. 393.8131781

CAMPANIA

AFRAGOLA (NA) – HAPPY MAXICINEMA

AFRAGOLA (NA) – GELSOMINO INFO: 081 852 7588

AGROPOLI (SA) – CINETEATRO EDUARDO DE FILIPPO INFO: 338 309 6807

CASERTA (CE) – M. CINEMA DUEL

CASORIA ( NA ) – UCI CASORIA

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – STABIA HALL

LIONI (AV) – NUOVO

MARCIANISE (CE) – BIG MAXICINEMA

MARCIANISE ( CE ) – UCI MARCIANISE

MERCOGLIANO (AV) – MOVIEPLEX AVELLINO

NAPOLO (NA) – MODERNISSIMO.IT

NAPOLI (NA) – METROPOLITAN

NAPOLI ( NA ) – THE SPACE NAPOLI

NOLA ( NA ) – THE SPACE NOLA

SALERNO ( SA ) – THE SPACE SALERNO

TORRECUSO (BN) – TORRE VILLAGE MULTICINEMA

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA ( BO ) – THE SPACE BOLOGNA

BOLOGNA (BO) – CHAPLIN

BAZZANO ( BO ) – ASTRA INFO: 051 831174

CARPI ( MO ) – CORSO

CASALECCHIO DI RENO ( BO ) – UCI MERIDIANA

CENTO ( FE ) – CINEPARK INFO: TEL. 051.6831584

CESENA ( FC ) – S. BIAGIO INFO: TEL. 0547 355718

COMACCHIO ( FE ) – CINEPLUS INFO: TEL. 0533.328877

FAENZA ( RA ) – CINEDREAM

FERRARA ( FE ) – APOLLO

FERRARA ( FE ) – UCI FERRARA

FORLI’ ( FC ) – ASTORIA INFO: TEL. 0543 60064

FORLIMPOPOLI ( FC ) – CINEFLASH

IMOLA ( BO ) – CRISTALLO INFO: TEL. 0542 23033

MODENA ( MO ) – VICTORIA CINEMA

PARMA ( PR ) – CINECITY

PARMA ( PR ) – THE SPACE PARMA

PIACENZA ( PC ) – POLITEAMA PRENOTAZIONE NON DISPONIBILE

PIACENZA ( PC ) – UCI PIACENZA

RAVENNA ( RA ) – CINEMACITY PRENOTAZIONE NON DISPONIBILE

REGGIO NELL’EMILIA ( RE ) – ALCORSO INFO E PRENOTAZIONI: TEL: 0522 451567

REGGIO NELL’EMILIA ( RE ) – UCI REGGIO EMILIA

RICCIONE ( RN ) – CINEPALACE

RIMINI ( RN ) – MULTIPLEX 12 SALE

RUBIERA ( RE ) – EMIRO

SANT’AGATA BOLOGNESE ( BO ) – CINECI

SAVIGNANO SUL RUBICONE ( FC ) – UCI ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA (GO) – KINEMAX

MARTIGNACCO (TORREANO) (UD) – CINE CITTA’ FIERA

PRADAMANO ( UD ) – CINECITY

TRIESTE (TS) – GIOTTO PRENOTAZIONI 040/635163 DOPO LE 16.00

TRIESTE ( TS ) – CINECITY

VILLESSE ( GO ) – UCI VILLESSE

LAZIO

FIANO ROMA (RM) – CINEFRONIA

FIUMICINO ( RM ) – UCI PARCO LEONARDO

FRASCATI (RM) – POLITEAMA

GUIDONIA MONTECELIO ( RM ) – THE SPACE GUIDONIA

ROMA ( RM ) – ADRIANO

ROMA ( RM ) – ATLANTIC

ROMA (RM) – JOLLY

ROMA (RM) – LUX

ROMA ( RM ) – STARDUST VILLAGE

ROMA (RM) – STARPLEX GULLIVER

ROMA ( RM ) – THE SPACE MODERNO

ROMA ( RM ) – THE SPACE PARCO DE’ MEDICI

ROMA ( RM ) – UCI PORTA DI ROMA

ROMA (LUNGHEZZA) ( RM ) – UCI LUNGHEZZA

LIGURIA

GENOVA ( GE ) – THE SPACE GENOVA

GENOVA ( GE ) – UCI FIUMARA

LA SPEZIA ( SP ) – MEGACINE INFO: TEL. 0187 167 6324

SAVONA – DIANA

LOMBARDIA

AROSIO (CO) – CINELANDIA AROSIO

ASSAGO ( MI ) – UCI MILANO FIORI

BELLINZAGO LOMBARDO (MI) – ARCADIA

BERGAMO (BG) – CAPITOL INFO E PRENOTAZIONI: 035248330

BRESCIA (BS) – OZ

CERRO MAGGIORE ( MI ) – THE SPACE CERRO MAGGIORE

COMO (CO) – CINELANDIA

CORNATE D’ADDA ( MI ) – MOVIE PLANET

CORTE FRANCA (BS) – STARPLEX

CREMONA (CR) – SPAZIO CINEMA

CURNO ( BG ) – UCI CURNO

CURTATONE (MN) – STARPLEX

ERBUSCO (BS) – PORTE FRANCHE

GALLARATE (VA) – CINELANDIA

LISSONE ( MI ) – UCI LISSONE

LUINO (VA) – SOCIALE INFO E PRENOTAZIONI: TEL. 0332511779 CEL.330295858

MANTOVA (MN) – CINECITY

MILANO (MI) – CITYLIFE ANTEO

MILANO (MI) – PLINIUS

MILANO ( MI ) – THE SPACE ODEON

MILANO ( MI ) – UCI BICOCCA ALLA PROIEZIONE DEL 26/11 ALLE 20:30 SARANNO PRESENTI LE IENE

MILANO ( MI ) – UCI CERTOSA

MONTANO LUCINO ( CO ) – UCI MONTANO LUCINO

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA ( PV ) – THE SPACE MONTEBELLO

MONZA (MI) – METROPOL

ORIO AL SERIO ( BG ) – UCI ORIO

PADERNO (MI) – LE GIRAFFE

PARONA ( PV ) – MOVIE PLANET

PIEVE FISSIRAGA (LO) – CINELANDIA

PIOLTELLO ( MI ) – UCI PIOLTELLO

ROZZANO ( MI ) – THE SPACE ROZZANO

SAN GIULIANO MILANESE ( MI ) – MOVIE PLANET

SAN MARTINO SICCOMARIO ( PV ) – MOVIE PLANET

SARONNO (VA) – SILVIO PELLICO

SESTO SAN GIOVANNI (MI) – SKYLINE

VARESE (VA) – MULTISALA IMPERO

VIMERCATE ( MI ) – THE SPACE VIMERCATE

MARCHE

ANCONA (AN) – MOVIELAND GOLDONI

ANCONA ( AN ) – UCI ANCONA

ASCOLI PICENO (AP) – MULTISALA DELLE STELLE INFO: 0736815220

FANO ( PU ) – UCI FANO

FERMO (AP) – MULTIPLEX SUPER 8

JESI ( AN ) – UCI JESI

MACERATA (MC) – MULTIPLEX 2000

MATELICA ( MC ) – MULTIPLEX GIOMETTI

PESARO ( PU ) – METROPOLIS

PESARO ( PU ) – UCI PESARO

PORTO SANT’ELPIDIO ( AP ) – UCI PORTO S. ELPIDIO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO ( AP ) – UCI PALARIVIERA

SENIGALLIA ( AN ) – UCI SENIGALLIA

TOLENTINO ( MC ) – GIOMETTI MULTIPLEX4

MOLISE

CAMPOBASSO (CB) – MAESTOSO

PIEMONTE

ALESSANDRIA ( AL ) – UCI ALESSANDRIA

ASTI (AT) – CINELANDIA

BEINASCO ( TO ) – THE SPACE BEINASCO

BELLINZAGO NOVARESE – MOVIPLANET

BORGO S.D. – CASALE M.TO (CINELANDIA)

BORGO VERCELLI – MOVIEPLANET

BRA ( CN ) – IMPERO

CASALE MONFERRATO (AL) – CINELANDIA

CASTELLETTO SOPRA TICINO – METROPOLIS

MONCALIERI ( TO ) – UCI MONCALIERI

TORINO (TO) – REPOSI

TORINO ( TO ) – THE SPACE TORINO

TORINO ( TO ) – UCI TORINO

PUGLIA

ALTAMURA (BA) – MANGIATORDI MULTICINEMA TEATRO INFO: TEL. 0803114575 CEL. 340 4990162

ANDRIA (BA) – CINEMARS

BARI (BA) – GALLERIA

BARI ( BA ) – UCI SHOWVILLE

BRINDISI (BR) – ANDROMEDA MAXICINEMA

CASAMASSIMA ( BA ) – THE SPACE BARI

FOGGIA (FG) – LA CITTA’ DEL CINEMA

GALLIPOLI (LE) – SCHIPA INFO INFO: TEL. 0833 266940 CEL. 333 6172769

GIOIA DEL COLLE ( BA ) – UCI SEVEN

MOLFETTA ( BA ) – UCI MOLFETTA

POLIGNANO A MARE (BA) – VIGNOLA

SURBO ( LE ) – THE SPACE LECCE

SARDEGNA

CAGLIARI ( CA ) – UCI CAGLIARI

SESTU ( CA ) – CINECITY

TORTOLI’ (NU) – CINEMA GARIBALDI INFO: 0782622088

QUARTUCCIU ( CA ) – THE SPACE CAGLIARI

SICILIA

AGRIGENTO (AG) – MULTISALA CIAK INFO: 0922 596015

ALCAMO (TP) – ESPERIA

BAGHERIA (PA) – SUPERCINEMA INFO: 091969578

BELPASSO ( CT ) – THE SPACE CATANIA

CALTAGIRONE (CT) – S. ANNA INFO: 0933 189 5306

LICATA (AG) – FLYCINEMA

MAZARA DEL VALLO (TP) – EDEN

MESSINA (ME) – APOLLO INFO: 090670701

MESSINA ( ME ) – UCI MESSINA

MISTERBIANCO ( CT ) – UCI CATANIA

PALERMO (PA) – AURORA INFO: 0916258547

PALERMO (PA) – ARLECCHINO INFO: 091362660

PALERMO (PA) – TIFFANY

PALERMO ( PA ) – UCI PALERMO

PALERMO (PA) – CITYPLEX METROPOLITAN

PARTINICO (PA) – EMPIRE

RAGUSA ( RG ) – CINEPLEX RAGUSA

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – CINESTAR

SCIACCA (AG) – MULTISALA BADIA GRANDE INFO: 335 730 6397

TERMINI IMERESE (PA) – SUPERCINEMA INFO: 091 811 3030

VILLABATE (PA) – AMBASSADOR INFO: 091 492761

TOSCANA

AREZZO ( AR ) – UCI AREZZO

CAMPI BISENZIO ( FI ) – UCI CAMPI BISENZIO

FIRENZE (FI) – PRINCIPE

FIRENZE ( FI ) – THE SPACE FIRENZE

FIRENZE ( FI ) – UCI FIRENZE

GROSSETO (GR) – MULTISALA AURELIA ANTICA

GROSSETO ( GR) – THE SPACE GROSSETO

LIVORNO (LI) – GRANGUARDIA

LIVORNO ( LI ) – THE SPACE LIVORNO

LUCCA (LU) – CENTRALE

MASSA (MS) – SPLENDOR 7

MONTECATINI-TERME (PT) – EXCELSIOR

PISA (PI) – ODEON

PISTOIA – (PT) – LUX

POGGIBONSI (SI) – ITALIA

PONTEDERA ( PI ) – CINEPLEX PONTEDERA

PRATO ( PO ) – MULTIPLEX GIOMETTI PRATO

SESTO FIORENTINO (FI) – GROTTA

SINALUNGA ( SI ) – UCI SINALUNGA

VIAREGGIO (LU) – CENTRALE

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO (BZ) – CAPITOL

BOLZANO ( BZ ) – UCI BOLZANO

UMBRIA

PERUGIA ( PG ) – THE SPACE PERUGIA CORCIANO

PERUGIA ( PG ) – UCI PERUGIA

TERNI ( TR ) – THE SPACE TERNI

VENETO

BASSANO DEL GRAPPA (VI) – METROPOLIS

DUE CARRARE ( PD ) – CINEPLEX DUE CARRARE

FIUME VENETO ( PN ) – UCI FIUME VENETO

LIMENA ( PD ) – MULTISALA CINECITY

MARANO VICENTINO (VI) – STARPLEX

MARCON ( VE ) – UCI MARCON

PADOVA (PD) – PORTO ASTRA

SAN GIOVANNI LUPATOTO ( VR ) – UCI VERONA

SONA (LUGAGNANO) ( VR ) – THE SPACE VERONA

SILEA ( TV ) – CINECITY

TORRI DI QUARTESOLO ( VI ) – THE SPACE VICENZA

VENEZIA (MESTRE) ( VE ) – UCI MESTRE