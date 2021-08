Malena la Pugliese, Valentina Nappi e Martina Smeraldi nel nuovo film di Rocco Siffredi: per gli amanti del cinema a luci rosse Made in Italy sarà un evento da non perdere. Con loro ci sarà anche l’attore francese Vince Carter per una scena tutti e 4 insieme. Questo perché il nuovo film di Rocco Siffredi sarà una “sfida” tra Italia e Francia. Infatti nelle foto di presentazione del film Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi indossano tre vestiti, uno bianco, uno rosso e uno verde. Simboleggiare il Tricolore e l’Italia in quest’anno ricco di vittorie sportive e musicali.

Malena la Pugliese, Valentina Nappi e Martina Smeraldi: l’annuncio di Dagospia

A dare la notizia dell’imminente film ci ha pensato Barbara Costa per Dagospia che scrive: “La vera nazionale siamo noi!”, mi dice Malena, e voi, sapete chi schiera mister Rocco Siffredi? Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi! Sul set! Le più grandi star del porno italiano, per la prima volta insieme, tra loro, e non solo…”.

Rocco Siffredi e il progetto con Tommaso Zorzi

Non solo il nuovo film. Rocco Siffredi ha anche in pentola un progetto con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del Grande Fratello Vip. I due si sono incontrati in Sardegna per questioni professionali. Starebbero lavorando a un progetto che per adesso è ancora top secret. Le uniche indiscrezioni che fino ad ora sono arrivate sono quelle che annunciano il progetto stesso, “spoilerato” su Instagram dall’influencer.