ROMA – Sarà LeBron James il protagonista di Space Jam 2, il sequel del film del 1996 che all’epoca ebbe come protagonista Michael Jordan. Il produttore sarà Ryan Coogler, reduce dal successo di Black Panther, mentre in regia vedremo all’opera Terence Nance. L’annuncio arriva dai social, attraverso un’immagine postata dalla SpringHill Entertainment, la casa di produzione di LeBron James. Le riprese dovrebbero cominciare nel 2019 durante una pausa della NBA.

Il primo capitolo di Space Jam incassò oltre 250 milioni di dollari:

“Space Jam 2 è molto più di una semplice collaborazione per un film tra me e Looney Tunes – ha dichiarato LeBron – è una cosa ben più significativa: mi piacerebbe far capire ai bambini quanto è importante non rinunciare ai propri sogni”.