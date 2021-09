Tom Felton, malore improvviso per “Draco Malfoy” di Harry Potter durante torneo di golf: ricoverato d’urgenza VIDEO

Sono ore di apprensione dopo il malore che ha colpito Tom Felton, l’attore famoso per aver impersonato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. Il 34enne si è improvvisamente accasciato al suolo mentre stava partecipando al “Celebrity Match” della Ryder Cup di golf in Wisconsin, sport di cui è grande appassionato. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale d’urgenza.

Malore per Tom Felton, l’attore interprete di Draco Malfoy

Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, ha avuto un collasso sul campo di golf della biennale Ryder Cup nel Wisconsin, alla quale stava partecipando come membro del team europeo, insieme ad altre celebrità, in un evento che anticipa la competizione professionale vera e propria. L’episodio si è verificato ieri, giovedì 23 settembre, alla diciottesima buca.

Si sono subito diffuse online, foto che hanno preoccupato i fan, con Felton trasportato via dal campo per approfondimenti medici di cui non si sanno i risultati. Felton è rimasto comunque cosciente.

La carriera di Tom Felton dopo Harry Potter

Tom Felton ha compiuto 34 anni pochi giorni fa. Oltre Harry Potter, ha recitato anche nelle serie tv “The Flash”, in cui ha interpretato Julian Albert, e nella serie “Origin”, dove ha vestito i panni di Logan Maine. Ultimamente l’attore è apparso nel film Guida per babysitter a caccia di mostri (2020), su Netflix.