Halloween, i migliori film horror per maratone a tema: dalle case infestate ai vampiri

Quella di Halloween, festeggiata in diversi Paesi del mondo, non è una delle festività più sentite in Italia, anche se negli anni “la notte delle streghe”, e tutte le usanze di questa festa, hanno riscosso un notevole successo anche da noi. Senza dubbio è un giorno molto apprezzato dai più piccoli, in particolare per il tradizionale porta a porta al grido di “dolcetto o scherzetto”. Ma anche per i più grandi può essere un momento speciale, soprattutto per quelli che organizzano feste, rimpatriate e vere e proprie serate a tema horror.

Riguardo al cinema horror, è indubbio che quella di Halloween può essere una serata perfetta per rispolverare vecchi film dell’orrore, recuperare quelli più recenti e organizzare maratone fino a notte fonda. Di seguito proponiamo alcune idee per delle maratone horror tematiche: dai film di vampiri a quelli che hanno per protagoniste le case infestate, dai film slasher a quelli di zombie, fino alle pellicole più di nicchia legate al genere splatter. Proponiamo cinque film per ogni maratona, in ordine cronologico.

Halloween, i migliori horror per maratone a tema: 5 film sui vampiri

Quella del vampiro è una figura classica nel cinema dell’orrore. Moltissimi sono i film che hanno per protagonisti famelici vampiri, nei quali spesso a regnare è la figura di Dracula. Di seguito ecco cinque film davvero imperdibili.

Nosferatu il vampiro (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau. Il film sui vampiri per eccellenza. Non solo uno dei più importanti film horror di sempre, ma anche una delle pellicole più incisive nella storia del cinema in generale. Non lasciatevi ingannare dall’età: quei 101 anni si sentono ma lo spettacolo, se inquadrato nel suo contesto storico, resta ancora oggi sublime. Proproniamo anche, o in alternativa, Nosferatu, il principe della notte, remake del 1979 diretto da Werner Herzog, con uno straordinario Klaus Kinski.

Dracula il vampiro (1958) di Terence Fisher. Non è il miglior film di Dracula della storia, ma quello di Fisher, o meglio quello di Christhoper Lee, rimane un film cult per il genere, apprezzato da critica e pubblico all’epoca e ancora oggi nell’immaginario collettivo. È un film che appartiene alla storica Hammer Film Productions: lo spettacolo è assicurato. Proponiamo anche, o in alternativa, Dracula (1931) con Bela Lugosi, pellicola storica che diede il via al filone dei film sul conte più famoso del cinema horror.

Dracula di Bram Stoker (1992) di Francis Ford Coppola. Altro giro e ancora, inevitabilmente, un film su Dracula. Questo è sicuramente il più noto al grande pubblico, ed è senza troppi dubbi uno dei film horror sulla figura di Dracula più belli che siano stati fatti (discussione aperta se sia il migliore in assoluto). Un cast eccezionale (Gary Oldman da paura, in tutti i sensi), atmosfera gotica coinvolgente e un impatto visivo straordinario e dalle tinte tipicamente anni Novanta. Imprescindibile.

Dal tramonto all’alba (1996) di Robert Rodriguez. Scritto da Quentin Tarantino, che è anche uno dei protagonisti del film, quello diretto da Rodriguez è uno spettacolo tra i più folli degli anni Novanta, visivamente vivace e dannatamente divertente. Un film che ha due sviluppi così differenti e così inaspettati da risultare praticamente unico nel suo genere. Un cult da recuperare a tutti i costi.

Lasciami entrare (2008) di Tomas Alfredson. Chiudiamo con un film atipico che merita assolutamente la visione. Tra il drammatico e il cinema horror, questo film ha il merito di aver rinnovato la figura vampiresca, trascinandola d’impatto (soprattutto emotivo) nel ventunesimo secolo. Non solo un film di vampiri…

Di seguito proponiamo altri film del genere:

Thirst (2009) di Park Chan-wook

Il buio si avvicina (1987) di Kathryn Bigelow

30 giorni di buio (2007) di David Slade

Blade (1998) di Stephen Norrington

Ragazzi perduti (1987) di Joel Schumacher

Halloween, i migliori horror per maratone a tema: 5 film sugli zombie

C’è poco da discutere, il cinema horror degli zombie ha un padre con un nome e un cognome: George A. Romero, i cui film di zombie rappresentano una costola imprescindibile del cinema horror. Che siano lenti e pallidi o veloci con occhi iniettati di sangue, quella dello zombie è una delle figure più caratteristiche del cinema dell’orrore. Di seguito proponiamo cinque bellissimi film di questo particolare sottogenere.

La notte dei morti viventi (1968) di George A. Romero. Il film che ha ridefinito per sempre i canoni dello zombie movie, il caposaldo di questo sottogenere e più in generale uno dei punti fermi del cinema horror. È il primo film sui morti viventi targato Romero e quello storicamente più significativo. Ancora oggi mantiene un fascino macabro che non ha eguali. “They’re coming to get you Barbara”.

Zombi (Dawn of the Dead) (1978) di George A. Romero. Secondo film di Romero sugli zombie, e in un certo senso il sequel di una trilogia che il regista conclude nel 1985 con Il giorno degli zombi. Visivamente disturbante e morbosamente dettagliato, Zombi è forse il punto più alto mai raggiunto in questo sottogenere di film. Horror, politica, dramma e perfino momenti comici: questo film ha davvero tutto per non farvi muovere dal divano.

Zombi 2 (1979) di Lucio Fulci. C’è un po’ d’Italia in questa lista e il nome proposto non può che essere quello di Fulci, qui alle prese con il suo primo film dell’orrore. Con quello di Romero ha in comune solo il nome, per il resto il regista romano decide di discostarsene proponendo il suo personalissimo zombie movie, splatter e macabro oltre ogni immaginazione. Un cult senza tempo.

28 giorni dopo (2002) di Danny Boyle. Lo zombie del ventunesimo secolo non è più la figura lenta e compassata che abbiamo imparato a conoscere negli anni precedenti. Boyle ci catapulta in un universo in cui fuggire diventa molto più complicato, a causa di zombie famelici e velocissimi con occhi iniettati di sangue. Una Londra così non l’avete mai vista. Il più bel film di zombie di questo secolo. Da recuperare anche il sequel, 28 settimane dopo, non paragonabile al suo predecessore ma comunque interessante.

Shaun of the Dead (2004) di Edgar Wright. Il primo film della cosiddetta “trilogia del cornetto”. Se cercate un bel film di zombie, visivamente disturbante e anche diabolicamente divertente, difficilmente troverete di meglio. Tante risate, in un film che strizza l’occhio ai classici del passato, mantenendosi però moderno nei temi affrontati e proponendosi come una delle più alte rappresentazioni di commedia horror.

Di seguito proponiamo altri film del genere:

Ho camminato con uno zombi (1943) di Jacques Tourneur

Il giorno degli zombi (1985) di George A. Romero

Rec (2007) di Paco Plaza e Jaume Balagueró

La terra dei morti viventi (2005) di George A. Romero

Benvenuti a Zombieland (2009) di Ruben Fleischer

The Horde (2010) di Yannick Dahan e Benjamin Rocher

Il ritorno dei morti viventi (1985) di Dan O’Bannon

Halloween, i migliori horror per maratone a tema: 5 film slasher

Quello dello slasher è un genere estremamente ricco e nel corso degli anni ha continuato ad essere un punto di riferimento nell’horror. Ancora oggi molte sono le pellicole slasher che escono al cinema (poche buone, va detto), ma il genere nasce moltissimi anni fa e forse è uno di quelli che maggiormente si è adattato nel corso della storia. Di seguito proponiamo 5 film slasher storicamente fondamentali.

Reazione a catena (1971) di Mario Bava. In Italia abbiamo avuto la fortuna di avere uno dei più grandi registi horror della storia, quel Mario Bava che con Reazione a catena, prima degli americani, ha gettato le basi del genere slasher. Copiatissimo, estremamente folle e violento, questo film non è per tutti. Siete state avvisati. Non aprite quella porta (1974) di Tobe Hooper. Quando si parla di slasher è impossibile non citare questo capolavoro di Hooper. Violento, crudo, sporco e con il merito di aver lanciato per la prima volta la figura di Leatherface, questo film sta al genere horror come il ragù sta alla pasta. Salvo un paio di capitoli successivi, la saga di Leatherface ha prodotto tanti aborti cinematografici che non si riesce più a contarli. Statene alla larga e rispolverate questo classico senza tempo.