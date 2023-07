I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Bird Box Barcelona a L’estate nei tuoi occhi

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Da pochi giorni è disponibile su Netflix il film Bird Box Barcelona, spin-off di Bird Box con Sandra Bullock. Il film è già nella top 10 dei prodotti più visti sulla piattaforma. Grande successo anche per il reality targato Netflix Too Hot to Handle, giunto alla quinta stagione. Su Prime Video è ancora in top 10 la serie romantica L’estate nei tuoi occhi.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Bird Box Barcelona (Film 2023, Thriller/Drammatico) di David Pastor e Àlex Pastor.

(Film 2023, Thriller/Drammatico) di David Pastor e Àlex Pastor. Tattiche d’amore 2 (Film 2023, Commedia).

(Film 2023, Commedia). The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (Film 2023, Commedia) di Tyler Spindel, con Adam DeVine, Pierce Brosnan e Nina Dobrev.

(Film 2023, Commedia) di Tyler Spindel, con Adam DeVine, Pierce Brosnan e Nina Dobrev. Corro da te (Film 2022, Commedia/Romantico) di Riccardo Milani, con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino.

(Film 2022, Commedia/Romantico) di Riccardo Milani, con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Escape Room 2 – Gioco mortale (Film 2021, Horror/Thriller) di Adam Robitel, con Taylor Russell e Isabelle Fuhrman.

(Film 2021, Horror/Thriller) di Adam Robitel, con Taylor Russell e Isabelle Fuhrman. Too Hot to Handle (Reality 2023, Quinta stagione).

(Reality 2023, Quinta stagione). Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Serie tv 2023, Drammatico) con Manuel Garcia-Rulfo.

(Serie tv 2023, Drammatico) con Manuel Garcia-Rulfo. Fascino letale (Serie tv 2023, Thriller).

(Serie tv 2023, Thriller). The Witcher (Terza stagione 2023, Fantasy/Azione) con Henry Cavill.

(Terza stagione 2023, Fantasy/Azione) con Henry Cavill. The Rookie (Serie tv, Drammatico/Azione) con Nathan Fillion e Alyssa Diaz.

Prime Video, film e serie tv del momento