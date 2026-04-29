Il governo si prepara a prorogare per alcune settimane il taglio delle accise sui carburanti, con un intervento che potrebbe concentrarsi soprattutto sul gasolio. L’annuncio è arrivato dalla premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Lavoro, delineando una strategia che punta a contenere i rincari energetici e frenare l’impatto sull’inflazione.

“Per quello che riguarda il taglio delle accise sui carburanti, stiamo valutando un’ulteriore proroga, potrebbe essere più breve delle precedenti”, ha spiegato la presidente del Consiglio, lasciando intendere che il prossimo intervento potrebbe non essere generalizzato. L’orientamento, infatti, sarebbe quello di agire in modo mirato sul diesel, ritenuto il comparto più colpito dagli aumenti.

“Non operare il taglio in maniera orizzontale” è la linea indicata dalla premier, che ha sottolineato come “l’aumento del gasolio è stato molto più significativo di quello della benzina”. Un eventuale intervento selettivo punterebbe dunque a contenere soprattutto i costi dell’autotrasporto, considerati strategici perché si riflettono sui prezzi dei beni di consumo e quindi sulla corsa inflazionistica.

Meloni ha definito il caro carburanti una priorità nell’attuale scenario economico e internazionale, collegando il tema anche alle politiche di bilancio e al più ampio nodo energia, che il governo considera strettamente legato alla sicurezza nazionale.

Difesa, energia e deficit: il nodo delle risorse

Nel ragionamento dell’esecutivo, il contenimento dei prezzi energetici si intreccia con il dibattito sulle risorse disponibili e su un possibile scostamento di bilancio, ipotesi su cui però restano forti cautele.

“Le spese di difesa rimangono una priorità assoluta, ma nell’attuale contesto di crisi internazionale il tema di calmierare i prezzi dell’energia e impedire che impatti l’inflazione viene prima”, ha detto Meloni, aprendo a una lettura più ampia del concetto di sicurezza.

La premier ha richiamato anche la possibilità di utilizzare margini di flessibilità già autorizzati dal Parlamento. “Penso che non dobbiamo escludere nessuna opzione”, ha affermato, ricordando che esiste già una possibilità di flessibilità pari allo 0,15% del Pil, circa 3,7 miliardi, per spese legate a difesa e sicurezza. “Se mi viene chiesto che cosa siano le spese di difesa e sicurezza: il tema energetico ci sta dentro”, ha aggiunto.

Resta però il nodo europeo. La procedura per eccesso di deficit complica nuovi margini di manovra e il confronto con Bruxelles appare decisivo per eventuali sviluppi. In attesa di chiarimenti, il governo punta a mostrare un’agenda operativa che comprende, oltre all’intervento sulle accise, anche il piano Casa e le prossime nomine ai vertici di Consob e Antitrust.