Cambiare infissi, installare una tenda parasole o spostare una scala possono sembrare interventi ordinari nella gestione della propria casa. Tuttavia, in ambito condominiale queste scelte non sono sempre libere. Una recente sentenza del Tribunale di Bari, datata 9 aprile, ha ribadito un principio fondamentale: anche lavori eseguiti su proprietà privata possono risultare illegittimi se alterano l’aspetto complessivo dell’edificio.

Il caso nasce da un conflitto tra condomini relativo a una serie di modifiche realizzate senza autorizzazione preventiva. Una proprietaria ha contestato ai vicini del piano rialzato una serie di interventi che avrebbero modificato la facciata: lo spostamento di una scala esterna, la sostituzione degli infissi, il cambio delle ringhiere e l’installazione di una tenda parasole.

Secondo la ricorrente, tali opere avevano compromesso il decoro architettonico del palazzo e, in particolare, la tenda era stata ancorata alla soletta del suo balcone, di proprietà esclusiva.

Il principio del decoro architettonico e la decisione del giudice

Il cuore della sentenza riguarda il concetto di decoro architettonico, definito come l’insieme di linee, forme e colori che garantiscono l’identità estetica dell’edificio. Il Tribunale ha chiarito che non è necessario che il palazzo sia di pregio artistico: è sufficiente una coerenza stilistica anche minima per attivare la tutela.

Le modifiche contestate sono state valutate nel loro insieme e non singolarmente. Secondo il giudice, la sostituzione della scala in cemento e marmo con una in ferro, la variazione cromatica degli infissi e delle ringhiere e l’installazione della tenda hanno creato una “evidente frattura visiva” dell’edificio.

Il risultato complessivo è stato ritenuto lesivo dell’identità architettonica del condominio, indipendentemente dal fatto che in passato fossero già state apportate altre modifiche.

Innovazioni o manutenzione? La qualificazione giuridica del caso

Un passaggio decisivo riguarda la qualificazione dei lavori. Le parti invocavano l’articolo 1102 del codice civile, relativo all’uso delle parti comuni, ma il tribunale ha chiarito che non si trattava di semplice utilizzo, bensì di innovazioni strutturali.

Per questo sono stati applicati gli articoli 1120 e 1122 del codice civile, che regolano rispettivamente le innovazioni sulle parti comuni e le opere su proprietà privata che incidono sul condominio.

Il giudice ha ricordato il principio “iura novit curia”, secondo cui è il tribunale a individuare la norma corretta anche se diversa da quella indicata dalle parti, purché non vengano modificati i fatti o le richieste.

Le opere sono state quindi qualificate come innovazioni e non manutenzione, perché non si limitavano a conservare lo stato originario ma introducevano elementi nuovi e difformi.

La tenda parasole e il limite della proprietà privata

Un ulteriore profilo riguarda la tenda parasole, fissata alla soletta del balcone della ricorrente. Il tribunale ha ricordato che il balcone aggettante è di proprietà esclusiva e ogni intervento che lo coinvolge richiede il consenso del proprietario.

In assenza di autorizzazione, l’installazione è stata considerata illegittima, indipendentemente dalla sua utilità o funzione estetica.

Questo punto rafforza un principio centrale: anche nella proprietà privata esistono limiti quando si incide su elementi visibili e integrati nell’architettura condominiale.

La decisione finale e le conseguenze per i condomini

La sentenza ha dato ragione al condominio, dichiarando illegittime tutte le opere contestate. Il Tribunale di Bari ha ordinato la rimozione della scala modificata, delle ringhiere difformi, degli infissi non conformi e della tenda parasole.

È stato inoltre disposto il ripristino dello stato originario dell’edificio entro novanta giorni, con condanna alle spese legali a carico dei convenuti.

La decisione ha una portata generale: anche interventi apparentemente marginali possono essere vietati se alterano l’armonia dell’edificio. Il principio chiave è che la libertà del singolo si arresta dove inizia il decoro architettonico comune.