I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Bridgerton a The Idea of You

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è uscita la prima parte della terza stagione di Bridgerton. I primi quattro episodi della stagione sono già nella top 10 della piattaforma e i successivi usciranno il 13 giugno. Su Netflix prosegue il successo del film Adagio, di Stefano Sollima, e della tanto discussa serie Baby Reindeer.

Su Prime Video tante conferme e poche novità nella top 10 della piattaforma. Il film romantico The Idea of You, con Anne Hathaway, continua a far innamorare il pubblico, così come la serie Fallout, già dall’uscita estremamente apprezzata dagli spettatori.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Bridgerton (Terza stagione, Romantico) con Nicola Coughlan e Luke Newton.

(Terza stagione, Romantico) con Nicola Coughlan e Luke Newton. Baby Reindeer (Serie tv 2024, Commedia/Thriller) di Richard Gadd.

(Serie tv 2024, Commedia/Thriller) di Richard Gadd. Thank You, Next (Romantico).

(Romantico). Asunta (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Drammatico). Bodkin (Serie tv 2024, Thriller).

(Serie tv 2024, Thriller). La madre della sposa (Film 2024, Commedia/Romantico) di Mark Waters, con Benjamin Bratt e Brooke Shields.

(Film 2024, Commedia/Romantico) di Mark Waters, con Benjamin Bratt e Brooke Shields. Adagio (Film 2023, Thriller/Drammatico) di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino e Toni Servillo.

(Film 2023, Thriller/Drammatico) di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino e Toni Servillo. El Correo (Film 2024, Drammatico).

(Film 2024, Drammatico). The Outfit (Film 2022, Thriller) di Graham Moore, con Mark Rylance.

(Film 2022, Thriller) di Graham Moore, con Mark Rylance. Vicini di Casa (Film 2022, Commedia) di Paolo Costella, con Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Claudio Bisio e Vittoria Puccini.

Prime Video, film e serie tv del momento