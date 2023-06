I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Manifest a The Ferragnez

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Da pochi giorni è disponibile su Netflix la seconda parta della quarta stagione della serie Manifest, già in top ten dei prodotti più visti sulla piattaforma. Dal 7 giugno su Netflix è disponibile la minisere Arnold, un documentario che racconta la vita di Arnold Schwarzenegger. Grande successo su Prime Video per la serie The Ferragnez, mentre continua a raccogliere consensi la prima stagione di Citadel.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Manifest (Quarta stagione 2023, Fantascienza/Drammatico) con Melissa Roxburgh e Josh Dallas.

(Quarta stagione 2023, Fantascienza/Drammatico) con Melissa Roxburgh e Josh Dallas. Riverdale (Serie tv, Drammatico/Thriller) con KJ Apa e Lili Reinhart.

(Serie tv, Drammatico/Thriller) con KJ Apa e Lili Reinhart. Arnold (Miniserie 2023, Documentario) con Arnold Schwarzenegger.

(Miniserie 2023, Documentario) con Arnold Schwarzenegger. Fubar (Serie tv 2023, Azione) di Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. ù

(Serie tv 2023, Azione) di Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. ù In silenzio (Serie tv 2023, Thriller/Drammatico) con Arón Piper.

(Serie tv 2023, Thriller/Drammatico) con Arón Piper. A Beautiful Life (Film 2023, Musicale/Drammatico).

Blood & Gold (Film 2023, Guerra/Drammatico).

(Film 2023, Guerra/Drammatico). Spider-Man: Un nuovo universo (Film 2018, Animazione) di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman.

(Film 2018, Animazione) di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Shazam! (Film 2019, Azione) di David F. Sandberg, con Zachary Levi e Mark Strong.

Prime Video, film e serie tv del momento