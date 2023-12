I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The Crown a Reacher

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Prosegue su Netflix il successo della sesta stagione di The Crown, così come la seconda di Odio il Natale e il thriller Il mondo dietro di te. Su Prime Video è disponibile la seconda stagione di Reacher. Sulla piattaforma stanno riscuotendo un notevole successo due film natalizi come Elf Me, con Lillo, e Buon Natale da Candy Cane Lane, con Eddie Murphy.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Il mondo dietro di te (Film 2023, Thriller/Drammatico) di Sam Esmail, con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali.

(Film 2023, Thriller/Drammatico) di Sam Esmail, con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali. The Batman (Film 2022, Azione) di Matt Reeves, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Paul Dano.

(Film 2022, Azione) di Matt Reeves, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Paul Dano. In fuga con Babbo Natale (Film 2023, Commedia) di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli.

(Film 2023, Commedia) di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli. Intreccio di destini (Film 2020, Drammatico/Sentimentale) con Jacob Elordi e Radha Mitchell.

(Film 2020, Drammatico/Sentimentale) con Jacob Elordi e Radha Mitchell. Galline in fuga – L’alba dei nugget (Film 2022, Animazione/Commedia).

(Film 2022, Animazione/Commedia). Odio il Natale (Seconda stagione, Commedia) con Pilar Fogliati.

(Seconda stagione, Commedia) con Pilar Fogliati. The Crown (Sesta stagione, Drammatico) di Peter Morgan, con Imelda Staunton, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki.

(Sesta stagione, Drammatico) di Peter Morgan, con Imelda Staunton, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki. Uno splendido errore (Serie tv 2023, Sentimentale).

(Serie tv 2023, Sentimentale). Un professore (Serie tv 2021, Drammatico) con Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Alessandro Gassmann.

Prime Video, film e serie tv del momento