La vita bugiarda degli adulti, cast e trama della serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Dal 4 gennaio è disponibile su Netflix la serie tv La vita bugiarda degli adulti diretta da Edoardo De Angelis (Il vizio della speranza, Indivisibili). La serie è l’adattamento televisivo del romanzo omonimo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2019.

La vita bugiarda degli adulti, la trama della serie

La serie tv ha per protagonista Giovanna, una giovane ragazza che deve affrontare il complesso passaggio dall’infanzia all’età adulta. La città che fa da sfondo alle vicende, Napoli negli anni Novanta, ricopre un ruolo chiave nella vita della protagonista. La città, infatti, è divisa in due anime diametralmente opposte, proprio come lo è Giovanna: la Napoli borghese e intellettuale, quella dei suoi genitori, e la Napoli proletaria, popolare e autentica, quella di sua Zia Vittoria. Sarà proprio l’entrata in scena della zia di Giovanna a spostare gli equilibri, influenzando la giovane ragazza e il suo modo di guardare alla vita degli adulti.

La vita bugiarda degli adulti: cast e trailer

La serie ha per protagonista Giordana Marengo che interpreta Giovanna. L’attrice è alla sua prima esperienza attoriale. Ecco il cast completo della serie tv: