Queste caratteristiche determinano il modo in cui saliva e cibo interagiscono con la lingua. I ricercatori sperano, attraverso la superficie artificiale, di raccogliere informazioni su come la lingua influisce sul modo in cui mangiamo e parliamo.

Per creare la lingua biomimetica, il team ha preso le impronte in silicone dalle lingue di 15 adulti. Hanno quindi scansionato i negativi per mappare i piccoli dettagli e stampato la lingua in 3D utilizzando modelli matematici e simulazioni al computer.



Michael Bryant, coautore dello studio ha affermato che la realizzazione delle superfici della lingua aiuterà a semplificare la ricerca e lo sviluppo per l’igiene orale, i prodotti alimentari e le tecnologie terapeutiche”.

L’aspetto negativo della lingua artificiale è che non sente i sapori.

“Ricreare la superficie di una lingua umana media comporta sfide uniche”, ha spiegato Efren Andablo-Reyes, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista ACS Applied Materials & Interfaces.

“Centinaia di papille gustative conferiscono alla lingua la consistenza ruvida che in combinazione con la natura morbida del tessuto, da una prospettiva meccanica crea delle complicazioni”.