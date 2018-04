Alfie Evans è morto: ecco perché hanno staccato la spina al bambino

LONDRA – Alfie Evans è morto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 aprile. Morto dopo che i giudici hanno deciso di staccare i macchinari che lo tenevano in vita perché non è nel “miglior interesse” del bambino proseguire le cure in quanto i medici sono unanimi nel dire che il cervello del paziente è “quasi totalmente distrutto e non ci sono future speranze di miglioramento”. Ruota attorno a queste due frasi chiave la sentenza con la quale il 20 aprile scorso l’Alta Corte inglese ha stabilito che ad Alfie Evans dovevano essere interrotte le cure e che ha determinato il suo decesso.

I giudici estensori del provvedimento (Lady Hale, Lord Kerr e Lord Wilson) fanno una premessa dettata dal cuore: “Questo è un caso disperatamente triste – scrivono – principalmente per i genitori di Alfie che vogliono fare tutto quanto in loro potere per tenerlo in vita. Ma anche per le persone, dottori e infermieri, che hanno dato loro sostegno così a lungo”. Una decisione, insomma dolorosa e non dettata da insensibilità.

“Ma noi dobbiamo decidere in punto di legge e dobbiamo affrontare i fatti” sottolinea la Corte e in punto di legge il criterio fondamentale è il cosiddetto “best interest” , si tratti di un bimbo o di un adulto.

Come riporta Il Corriere della Sera: