L’antico rito della pioggia si è ripetuto, in pieno 2024, in Europa per ringraziare il Padreterno di essere intervenuto e avere posto fine alla siccità. Una processione religiosa nel centro di Barcellona ha celebrato la tanto attesa pioggia, dopo nove giorni di preghiere per ottenere sollievo da una grave siccità. Circa 100 persone hanno preso parte alla cerimonia cattolica in un sabato sera piovoso.

Come riferisce Emilio Morenatti della Ap. hanno trasportato la figura del Santo Cristo del Sangue, serpeggiando per due ore attraverso il centro storico della città guidati, dall’arcivescovo Joan Josep Omella. “Siamo in pochi, ma va bene così”, ha detto Omella all’interno di Santa Maria del Pi, una chiesa gotica del XV secolo, poco prima di partire, mentre fuori pioveva a dirotto.

I fedeli hanno coperto l’immagine del Santo Cristo del Sangue con un telo di plastica per proteggerlo dall’acquazzone.

Il mese scorso, le autorità della regione spagnola nord-orientale della Catalogna, la cui città principale è Barcellona, hanno dichiarato un’emergenza siccità. I bacini idrici che servono 6 milioni di persone erano a meno del 16% della loro capacità, un minimo storico che ha seminato allarme tra la popolazione locale.

L’ultima volta che la figura del Santo Cristo, raffigurante Gesù in croce, aveva lasciato la cappella di Sant Miquel per aiutare a combattere la siccità era stato nel 1945. Ad un certo punto durante la processione, la figura era avvolta in plastica trasparente per tenere lontana la pioggia .