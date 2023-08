Bolsena tra le 10 piccole città più belle d’Europa, unica italiana. La classifica di Forbes

Bibury in Inghilterra, Bonifacio in Francia, Cesky Krumlov in Repubblica Ceca, Cochem in Germania, Ericeira in Portogallo, Hall in Tirol in Austria, Reine in Norvegia, Ronda in Spagna e Sibiu in Romania

di Redazione Blitz

Pubblicato il 23 Agosto 2023 - 17:24