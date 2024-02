Ci mancava anche questa. C’è una compagnia aerea che, oltre a pesare le valigie come fanno tutti, ha deciso di pesare anche i passeggeri. L’annuncio è stato dato dalla compagnia finaldese Finnar. Quindi per chi, da adesso in poi, deciderà di volare con questa compagnia sappia che si potrà imbattere in questa novità. E così è stato infatti già per 600 passeggeri. Ma perché ti pesano prima di imbarcarti? Secondo il comunicato dell’azienda, la misura serve a migliorare la stima del peso totale del carico dell’aereo, contribuendo così a garantire un volo più sicuro. E se qualcuno tirasse fuori una questione legata alla privacy, decidendo di non volersi far pesare? E se invece qualcun altro decidesse di opporsi, ritardando così e di molto la partenza dell’aereo? Forse sono domande che alla Finnair dovrebbero porsi.