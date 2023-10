Ci sono cimici nel tuo letto e nella tua stanza d’albergo? Un giornale inglese dà l’allarme. Il rischio è alto, specie se per risparmiare si scelgono alberghi di bassa categoria.

L’allarme è stato enfatizzato dopo la notizia che le cimici da letto stanno infestando Parigi e il Comune ha chiesto un piano d’emergenza nazionale.

Il Daily Mail ha interpellato un esperto di materassi, Martin Seeley, il quale ha delineato i cinque segnali di pericolo a cui prestare attenzione.

Un segnale è la presenza di piccole uova di cimici, che sono di colore giallastro.

Un modo in cui le cimici dei letti, che provocano punture pruriginose, possono diffondersi è attraverso gli hotel, dove fanno l’autostop portando con sé i vestiti e i bagagli degli ospiti. Per fortuna, alcuni segnali rivelatori ti avvisano della presenza di cimici in un hotel, rivela Martin Seeley, CEO ed esperto di materassi di MattressNextDay.

Ecco a cosa fare attenzione per evitare di riportare cimici dai tuoi viaggi…

1. PUNTI COLOR RUGGINE SUL MATERASSO. Ispeziona il materasso dell’hotel per individuare eventuali punti color ruggine, consiglia Martin, dicendo: “Sfortunatamente, questo è altrettanto raccapricciante come sembra. Quando gli insetti vengono schiacciati, rilasciano molto sangue, soprattutto attorno alle cuciture dei materassi, che è dove tendono a nascondersi”.’

E continua: ‘Queste macchie possono iniziare ad assumere un colore arrugginito più a lungo sono lì. Assicurarsi che entrambi i lati del materasso siano esenti da macchie di sangue prima di andare a letto.’

2. UOVA Dovreste anche tenere gli occhi aperti per le uova, dice Martin. Spiega: “Può sembrare ovvio che individuare le uova sia un segno rivelatore di un’infestazione di insetti, ma non sempre si trovano in bella vista. Le uova sono minuscole e si possono trovare in numerosi posti, non solo sul materasso.’

Che aspetto hanno? Martin dice: ‘Sono larghi circa 1 mm e spesso sono di colore giallo pallido. Se trovi qualcuna di queste uova, potrebbe significare che le cimici sono ancora molto vive e questo dovrebbe essere segnalato immediatamente.’

3. UN ODORE DI MUFFA Fate attenzione agli odori di muffa una volta che vi viene mostrata la stanza, avverte Martin. Dice: “Potresti essere stato in un hotel che ha un odore un po’ strano prima, ma l’odore espulso dalle cimici è certamente distinguibile”. ‘

Se la zona notte ha un odore forte, di muffa e sgradevole. Questo potrebbe provenire dalle ghiandole odorifere di una cimice ed è più forte quando sono presenti grandi quantità di insetti.’ Aggiunge: ‘Prendi sempre la massima cautela quando si tratta di una stanza puzzolente e controlla anche altri segni.’

4. MACCHIE SCURE SUI MURI “Anche se questo è un po’ meno comune, le cimici possono anche lasciare macchie sui muri”, dice Martin. Egli nota che “se noti delle macchie scure, potrebbero essere escrementi di cimici”. hai notato queste macchie scure, cosa dovresti fare? Martin consiglia: “Assicuratevi di non toccare nessuna delle aree interessate e di avvisare immediatamente il personale dell’hotel o dell’appartamento”.

5. TAPPEZZERIA CONSUMATA O INVECCHIATA Assicurati di esaminare la tappezzeria del tuo hotel se sembra essere “consumata o invecchiata”, consiglia Martin. E continua: “I vecchi tessuti che potrebbero non essere stati puliti a fondo o che potrebbero essere di seconda mano potrebbero ospitare una famiglia di cimici . Se il posto in cui soggiorni è un po’ più vecchio o in stile boutique, è sempre meglio ricontrollare il tessuto e l’arredamento prima di sistemarti.’

6. MAI METTERE LA VALIGIA SUL LETTO DELL’HOTEL ‘Quando arrivi inizialmente al tuo hotel , potresti mettere la valigia direttamente sul letto senza controllare la presenza di insetti e iniziare a disfare i bagagli,’ dice Martin Seeley di MattressNextDay. Tuttavia, nota che così facendo, “stai mettendo i tuoi bagagli e i tuoi vestiti proprio nel posto in cui si trovano comunemente le cimici”. E regalare loro un biglietto gratuito per tornare a casa”. Per questo motivo consiglia di riporre “la valigia il più vicino possibile alla porta della stanza”.

7. CONSERVATE SEMPRE I VESTITI IN UN ARMADIO, NON NEI CASSETTI

Si consiglia di evitare di appoggiare la valigia sul letto dell’hotel e di riporre sempre i vestiti nell’armadio e non nei cassetti

Dopo una lunga giornata di viaggio verso la tua destinazione, potresti essere incline a gettare rapidamente tutto ciò che indossi nei cassetti comodamente posizionati accanto al letto, ma Martin ritiene che questa mossa sia un “grosso errore”.

Perché? Spiega: “Sebbene le cimici non possano volare, possono strisciare, e mettere i vestiti nei cassetti accanto al letto offre loro un’opportunità perfetta.”

8. PRENDERE UN SACCHETTO DI PLASTICA DI RICAMBIO PER I VESTITI SPORCHI

Martin dice: “Le cimici dei letti sono più attratte dai vestiti sporchi, quindi assicurati di portare un sacchetto di riserva per la biancheria sporca nella tua custodia e di annodare il sacchetto per renderlo completamente sigillato”.

9. DISIMBALLARE SU UN PAVIMENTO DURO E NON NELLA TUA CAMERA DA LETTO

Ci sono altre misure preventive che puoi adottare quando torni dalle vacanze, rivela Martin.

L’esperto di materassi dice: “Quando torni a casa, disfa i bagagli in un altro luogo diverso dalla camera da letto. Ancora meglio se è su un pavimento duro, perché non sarai in grado di individuare le cimici su un tappeto.’

E continua: “Ispeziona attentamente la tua valigia e usa una torcia o una torcia per guardare nelle cuciture, nelle pieghe e nelle tasche della tua valigia. Passa sempre l’aspirapolvere sulla valigia prima di riporla in deposito.’

10. LAVA TUTTO QUELLO CHE HAI PRESO, ANCHE I VESTITI PULITI

Infine, Martin raccomanda – anche se “può sembrare eccessivo” – di “lavare ogni singolo capo di abbigliamento che hai portato con te in vacanza, anche quelli che sono puliti o che non hai indossato”.

Spiega: “Se le cimici si sono insinuate nella tua valigia, non faranno discriminazioni tra i capi di abbigliamento”.