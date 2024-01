Corre con un frigorifero sopra le spalle per allenarsi in vista della maratona di Londra, ma la polizia lo scambia per un ladro. L’atleta Daniel Fairbrother è stato fermato dagli agenti a Stevenage, nell’Hertfordshire, a sud di Londra quando, come ha raccontato alla Bbc, era alla sua seconda corsa con l’elettrodomestico legato sulle spalle. Un allenamento a prova di Rocky Balboa, che però data la sua stranezza non è passato inosservato agli agenti.

Le parole del maratoneta

“Hanno acceso le luci blu, hanno bloccato il traffico e mi hanno fermato per scoprire cosa stava succedendo” ha spiegato. “Un agente di polizia ha abbassato il finestrino e ha detto: Capisci che dobbiamo fermarti, quello che hai sulla schiena è un frigorifero?”. Ma i poliziotti hanno subito capito che non stava rubando nulla e “alla fine mi hanno stretto la mano”, al punto che un portavoce della polizia dell’Hertfordshire ha detto: “Vorremmo augurare a Daniel tutto il meglio per l’allenamento in vista della maratona”.

Fairbrother sogna di vincere i 10.000 dollari in palio da donare poi all’organizzazione Diabetes UK, vicina ai pazienti che soffrono di diabete. “È a sostegno del mio migliore amico Sam, che è un diabetico di tipo 1. L’anno scorso ho provato ad intraprendere una sfida che non è andata come avevo previsto e ho promesso di tornare più forte”, ha raccontato l’uomo.