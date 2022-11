Epstein voleva ricattare la regina Elisabetta? Nuovo scandalo per il principe Andrew: il suo amico pedofilo Jeffrey Epstein voleva ricattare la regina in cambio del suo silenzio sulle accuse al principe Andrew.

Lo sostiene l’ex amante della ex moglie di Andrew. Epstein non ha comunque fatto in tempo. È morto suicida in carcere a New York. C’è chi pensa a un suicidio assistito.

Andrew è in piena crisi dopo che il fratello re Carlo III ha deciso di levargli la scorta. Ma non si dà per vinto, ha troppo bisogno di soldi. Così ha visitato segretamente il Bahrein “per puntare al ruolo di intermediario tra l’Occidente e gli Stati del Golfo ricchi di petrolio”.

Si torna a parlare del Duca di York. Jeffrey Epstein progettava di ricattare la regina Elisabetta, madre di Andrew? Nuove rivelazioni dall’ex amante della Ferguson sul caso di Virginia Giuffre e sui rapporti del principe con il pedofilo Jeffrey Epstein.

Nel mentre, il principe Andrew vola “in segreto” in Bahrein.

Il Duca di York, 62 anni, caduto in disgrazia dopo lo scandalo per la sua amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein, suicida in carcere, è volato la scorsa settimana nel Bahrein su un jet di un miliardario svizzero. È stato ospite in un albergo a cinque stelle, tutto pagato, dai suoi amici di lunga data della famiglia reale araba.

Il Principe Andrew era stato accusato di aver abusato sessualmente di Virginia Giuffre, vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e dei suoi soci.

A febbraio del 2022, poco prima dell’inizio del processo a suo carico, il principe sottoscrive un accordo extragiudiziale da 10 milioni di sterline per chiudere definitivamente lo scandalo che rischiava di travolgere la monarchia.

Nonostante il Principe abbia sempre affermato la sua innocenza, ha dovuto lasciare ogni incarico di rappresentanza della Corona, il titolo di Altezza Reale e quelli militari e civili.

Andrew ha negato con veemenza le accuse ma non è stato creduto.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, che lo considerava il figlio prediletto e che in parte ha sempre difeso, solo la ex moglie e le figlie hanno fatto quadrato attorno a lui.

A sorpresa, arrivano le dichiarazioni di John Bryan, l’ex amante di Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie di Andrew, nel corso di una intervista al Mail on Sunday.

L’uomo d’affari statunitense, che ha avuto una relazione di quattro anni con Fergie, negli anni ’90, si dice convinto che l’obiettivo del pedofilo era quello di ricattare la Regina.

Obiettivo fallito perché Andrew non ne ha mai dato ad Epstein la possibilità.

Jeffrey Epstein ricattava uomini ricchi e poi li faceva pagare per evitare lo scandalo. In questo modo ha guadagnato centinaia di milioni di dollari. Ma, afferma Bryan, Andrew non ha mai avuto soldi. Era la Regina ad avere i soldi.

Bryan è fermamente convinto dell’innocenza di Andrew perché se davvero fosse stato coinvolto in sesso di gruppo ed altro, come è stato affermato, allora Epstein avrebbe usato questo per cercare di corrompere la Regina ed indurla a pagare milioni per proteggere la sua famiglia.

Ha detto di credere che il Duca stesse dicendo la verità ed ha spiegato di aver visto Andrew solo con donne sui venticinque anni mentre usciva con Fergie. “Se ci fosse stato qualcosa di sgradevole, lui e Sarah l’avrebbe certamente saputo”, ha dichiarato.

Bryan afferma che può permettersi di essere il primo outsider a credere al Principe Andrew e che non lo afferma con leggerezza. C’è da registrare come questo outsider abbia molte conoscenze interne alla Casa reale.

Di recente è stato riferito che il Principe Andrew stia cercando di tornare alla vita pubblica attraverso un ruolo commerciale.

Alcune fonti sostengono che potrebbe ricoprire un incarico come rappresentante speciale del governo per il commercio e gli investimenti internazionali e che potrebbe cercare di persuadere l’Arabia Saudita ad aumentare la produzione di petrolio.

Altri hanno parlato solo di vacanze finanziate da privati per gli stretti rapporti che da sempre il principe ha con la famiglia reale del Bahrein, come reale in attività.

Ad ogni modo, si tratta del suo primo viaggio al di fuori della Gran Bretagna dall’estate del 2019 e, secondo il Sun on Sunday, il principe è partito con un aereo VistaJets di proprietà di Thomas Flohr, 62 anni, che ha legami con le figlie del duca.

Sayed Ahmed Al Wadaei del Bahrain Institute for Rights & Democracy ha definito “tossico e vergognoso” il suo rapporto con la “corrotta” famiglia regnante del Bahrain. Ricorda come il principe abbia visitato per diversi anni il paese nonostante ne siano documentati i metodi violenti e l’uso della tortura nei confronti di ogni più piccola manifestazione di dissenso.