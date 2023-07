Fat-influencer o anche fat-fluencer: la gente la chiama “bomba a orologeria dell’obesità“, ma a lei non interessa.

Adele Hobkinson si definisce un’influencer grassa che promuove la positività del corpo, orgogliosa delle sue curve da mostrare anche indossando in pubblico micro pantaloncini o succinti bikini. “Amo andare a fare shopping con il mio micro-bikini…”

La donna ha 41 anni, è mamma di tre figli, alta 1m e 65 e pesa 120 kg e sa che con un IMC di 45 è clinicamente obesa ma sostiene che è indifferente ad ogni commento ed, anzi, è orgogliosa delle sue curve che non è intenzionata a nascondere.

Quando è in giro a fare shopping indossa vestiti scollati, minigonne, orgogliosa di mostrare il suo corpo e dice di non voler coprirsi solo perchè grassa o plus size. I grassi sono oggetto costante di discriminazioni ed è per questo che dedica la sua vita ad essere una fat-fluencer senza filtri.

Per essere accettati bisogna testimoniare con la presenza e non solo con le parole.

Parlando con il The Sun, Adele ha raccontato che molti la definiscono per la sua mole una bomba ad orologeria, altri la insultano pesantemente attraverso i social ma altri ancora la incoraggiano nella sua battaglia contro ogni pregiudizio.

Adele ha oltre 600.000 follower in tutto il mondo e attraverso vari social, tra cui Instagram, TikTok e YouTube, racconta la sua quotidianità mentre va al supermercato, da McDonald’s, alla stazione di servizio o mentre passeggia per la strada con abiti succinti e bikini al posto dei reggiseni. I suoi video hanno collezionato oltre 2,5 milioni di like.

Adele ha un compagno da molti anni, Andy, 52 anni, installatore di antenne in pensione. Dice di non indossare mai il reggiseno, preferendo un bikini colorato ma racconta anche che la sua vita non è stata sempre così facile.

A cinque anni è stata vittima di bullismo per le sue rotondità. Crescendo è stata oggetto di derisione e veniva chiamata Fatso e Mrs Blobby. Attorno a lei tutti le sembravano spietati e pensava che non avrebbe mai trovato un compagno di vita ma poi l’incontro con Andy e la nascita dei suoi figli hanno determinato la svolta. Ha iniziato ad accettarsi, a mostrare il suo corpo così come era sostituendo i suoi abiti lunghi e modesti con abiti sexy e succinti di Primark, BooHoo e Asda.

Afferma che vive per far arrabbiare gli haters e che, per far cambiare la percezione di sé alla gente, bisogna essere coraggiosi e non più nascondere il proprio corpo.