Una donna e la figlia di 14 anni sono state falciate e uccise da un’auto che si è lanciata contro la folla durante un posto di blocco degli agricoltori francesi a Pamiers, nel sud-ovest della Francia. Gravemente ferito anche il marito della donna. I tre occupanti dell’auto sono stati fermati, ha fatto sapere la polizia. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 5:45 a Pamiers.

Madre e figlia uccise durante manifestazione agricoltori

Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il Paese da alcuni giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali. “Nel momento particolare che sta vivendo l’agricoltura, questo tipo di drammi è difficile da sopportare” ha detto ai microfoni di Rmc il presidente del sindacato agricoltori, Arnaud Rousseau, annunciando la fine del posto di blocco sulla nazionale 20 dove è avvenuto l’incidente.

Macron: “Governo dia soluzioni”

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha scritto su X un messaggio agli agricoltori, colpiti dalla morte di madre e figlia che manifestavano questa notte ad un posto di blocco: “Ai nostri agricoltori: ho chiesto al governo di mobilitarsi in modo totale per portare soluzioni concrete alle difficoltà che state incontrando”. Macron aggiunge che “il dramma di Pamiers ci sconvolge tutti. Penso con emozione alle vittime – conclude – e alle loro famiglie in lutto”.