L’attentatore che ha ucciso un insegnante di lettere oggi ad Arras, nel nord della Francia, e ferito altre due persone, sarebbe un ceceno di 20 anni, secondo fonti citate dalla tv Bfm.

Insegnante ucciso al liceo di Arras da ceceno di 20 anni

L’autore dell’attacco al liceo di Arras, probabilmente un ex allievo era schedato “S”. Che nel sistema francese significa “a rischio radicalizzazione”. Era quindi sorvegliato dai servizi di sicurezza.

E’ stato fermato, secondo quanto ha confermato il ministro degli interni Gerald Darmanin.

Nell’assalto al liceo, questa mattina verso le 11, un sorvegliante dell’istituto ‘Gambetta’ è stato a sua volta accoltellato ed è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale. Ferito anche un altro insegnante, ma in modo non grave.

A tre anni dalla decapitazione del professore Samuel Paty

L’omicidio di oggi ad Arras è avvenuto a 3 giorni dal terzo anniversario della decapitazione di Samuel Paty, un professore di 47 anni ucciso il 16 ottobre 2020 nella banlieue di Parigi.

Alcuni giorni prima aveva tenuto in classe una lezione sulla libertà di espressione, mostrando ai ragazzi, fra l’altro, le caricature di Maometto.