BERLINO – Un’esplosione in un palazzo di cinque piani del piccolo centro di Blankenburg, cittadina in Germania di 20mila abitanti nella regione dell’Harz, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre venti. Stando ai media locali, non è ancora chiara la causa dell’incidente, accaduto poco prima delle 9 di mattina di oggi, 13 dicembre.

Nelle vicinanze dell’edificio colpito, ci sono anche una scuola elementare e un asilo infantile, dal quale sono stati portati via per precauzione oltre 100 bambini.

Fonte: ANSA.