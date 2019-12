PARIGI – Un uomo che minacciava con un coltello una pattuglia di poliziotti a La Défense, il quartiere degli affari alle porte di Parigi, è stato ucciso dagli stessi agenti. L’uomo, un 30enne la cui identità non è ancora stata rivelata e le cui motivazioni restano ignote, è stato colpito al torace e alla coscia con cinque colpi di pistola.

Su Twitter, la Préfecture de Police si era limitata a dire che l’uomo era stato “neutralizzato”, senza chiarire se fosse deceduto o meno. Fonti citate da BFM-TV avevano invece riferito che l’assalitore era stato ferito dal fuoco degli agenti ma “cosciente”.

Secondo informazioni raccolte da BFM-TV, i fatti si sono svolti intorno alle 10 di questa mattina, 13 dicembre. Armato di un coltello, l’assalitore ha puntato i tre agenti che pattugliavano a piedi La Défense. Dopo l’invito a posare l’arma questi hanno aperto il fuoco sparando cinque volte.

A terra, precisano le fonti a BFM-TV, “ha dichiarato agli agenti di volerli uccidere”. Secondo quanto riferito da fonti si polizia citate dalla tv France 3, l’uomo era stato ferito alla gamba.

In questi ultimi mesi le forze dell’ordine francesi sono state oggetto di diversi attacchi o tentati attacchi. A inizio ottobre, un funzionario amministrativo della questura di Parigi, Mickael Harpon, ha assassinato quattro colleghi, prime di essere a sua volta “neutralizzato” dagli agenti nella centralissima sede della polizia parigina.

Situato a nord-ovest di Parigi, il quartiere degli affari de La Défense è frequentato ogni giorno da schiere di colletti bianchi, noto per la selva di grattacieli in stile Manhattan e per la ‘Grande Arche’ fatta edificare dall’ex presidente Francois Mitterrand sulla stessa prospettiva dell’Arco di Trionfo. Insieme alla City di Londra è tra i principali quartieri degli affari d’Europa ed in passato è già finito nel mirino di progetti terroristici sventati.

Fonte: ANSA.