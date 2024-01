Guerra in Ucraina, 25 morti in un mercato, incendio in terminal di gas, Kiev arriva con droni a San Pietroburgo

Guerra in Ucraina, Kiev ha portato a segno due brutti colpi contro la Russia nellla giornata di domenica, colpendo un mercato a Donetsk e un terminal di gas arrivando con droni fino a San Pietroburgo.

Il primo attacco di cui si è avuto notizia ha avuto per conseguenza un’esplosione in un importante terminale di esportazione di gas vicino alla città di San Pietroburgo in Russia, provocata da droni ucraini.

L’esplosione ha provocato un grande incendio al terminale di Ust-Luga del produttore di gas Novatek, a Ust-Luga sul Golfo di Finlandia, ma nessun ferito. Una fonte ufficiale a Kiev ha detto che “l’operazione speciale” del servizio di sicurezza della SBU ha ideato l’attacco, con droni che hanno lavorato “sul bersaglio”. Gli ucraini affermano che il carburante lavorato nell’impianto veniva utilizzato per rifornire le truppe russe nella loro guerra contro l’Ucraina e che questo attacco “complica in modo significativo” la logistica per i militari. Secondo i rapporti, due droni sono stati avvistati avvicinarsi alla città di San Pietroburgo intorno all’01:00 ora locale (22:00 GMT), ma hanno sterzato bruscamente in periferia prima di dirigersi verso la costa e il porto di Ust-Luga.

Si sente un testimone oculare dire che la terra tremava sotto i suoi piedi a causa delle esplosioni.

Il canale russo Telegram Mash cita una fonte che afferma di aver sentito due esplosioni prima dell’incendio. Il canale afferma che circa 150 dipendenti sono stati evacuati dal terminal. Un altro video – pubblicato sui social russi – sembra mostrare enormi palle di fuoco arancione, si sente la voce di un uomo che si riferisce al ronzio di un drone prima dell’esplosione.

Il ministero della Difesa russo ha anche affermato di aver abbattuto tre droni ucraini nella regione di Smolensk, vicino al confine con l’Ucraina, sabato notte.

In precedenza aveva affermato di aver abbattuto droni su Tula e Oryol, entrambe nella Russia occidentale. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

Sempre domenica, almeno 25 persone sono state uccise e 20 ferite in un bombardamento in un affollato mercato nella città di Donetsk, controllata dai russi, nell’Ucraina orientale.

Secondo il leader della regione insediato da Mosca, Denis Pushilin è stato un colpo ucraino, che ha ferito anche 20 persone, e che ha colpito un mercato molto affollato. Il numero delle vittime potrebbe salire.

Il ministero degli Esteri russo ha denunciato l’attacco come un “barbaro attacco terroristico” contro i civili.

Pushilin ha affermato che il colpo “orrendo” ha avuto luogo nel momento in cui il mercato era al massimo della sua attività.

Le fotografie pubblicate dall’agenzia di stampa Reuters sembravano mostrare le vetrine dei negozi distrutte, così come i corpi che giacevano sulla strada.

Secondo l’AFP, una residente locale ha detto ai media locali di aver sentito un proiettile in arrivo in alto e di essersi nascosta sotto la sua bancarella del mercato.

“Ho visto del fumo, la gente urlava, una donna piangeva”, ha detto.

La città di Donetsk e parti della regione più ampia dell’Ucraina orientale sono state conquistate per la prima volta dalle forze appoggiate dalla Russia nel 2014, e da allora l’area è stata parzialmente controllata da Mosca.

La città si trova a circa 20 km dalla linea del fronte. Le aree vicino alla città di Donetsk, tra cui Mariinka e Avdiivka, hanno visto alcuni dei combattimenti più feroci degli ultimi tempi.