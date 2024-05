L’insegnante Rebecca Joynes, che ha fatto sesso con due alunni adolescenti – da uno dei quali ha avuto un bambino – è stata giudicata colpevole da una giuria della Manchester Crown Court di sei capi di imputazione per attività sessuale con due minorenni mentre era in una posizione di fiducia. La penaa verrà determinata in un secondo momento.

Sembra una storia ispirata a un film di Samperi negli anni ’70, tipo Malizia con Laura Antonelli. In realtà sono fatti riferiti in un tribunale inglese, una sequenza di dettagli piccanti verificatisi nel ventunesimo secolo e riferiti nei particolari dal Mirror.

Joynes, 30 anni, era già stata sospesa dal lavoro al liceo per presunta attività sessuale con un ragazzo di 15 anni quando avrebbe preso la verginità di un secondo ragazzo, noto come ragazzo B, 16 anni, di cui in seguito rimase incinta. di. Nessuno dei due adolescenti può essere identificato. per motivi legali. Joynes ha dato alla luce un bambino con la seconda presunta vittima, identificata solo come Boy B.

Rebecca Joynes, 30 anni, si è dichiarata non colpevole. Ecco 11 rivelazioni chiave ascoltate all’interno del Manchester Crown Court. La giuria ha sentito che Joynes aveva scritto una lettera d’amore esuberanti a un adolescente, aggiungendo che era “tutto ciò che ho sempre sognato”.

Durante il processo il pubblico ministero Joe Allman ha continuato a leggere la lettera alla giuria. Secondo quanto riferito, Joynes ha detto al sedicenne, noto come ragazzo B: “Ogni centimetro di te è perfetto. Sei tutto ciò che sogno.” L’imputata ha risposto: “Questo è successo un anno dopo che aveva lasciato la scuola. Ero innamorato di lui. Ero incinta di suo figlio”.

L’insegnante ha ammesso davanti alla giuria di essere rimasta incinta dopo aver fatto sesso con il ragazzo B. Nega di aver fatto sesso con lui mentre era al liceo e prima di essere licenziata dal suo ruolo di insegnante. Il ragazzo B ha sostenuto di aver fatto sesso mentre era ancora uno scolaretto. Ha anche affermato che Joynes si è messa a cavalcioni e lo ha baciato.

Successivamente hanno litigato su cosa si dovrebbe fare con il bambino non ancora nato. I giurati hanno sentito che Joynes avrebbe detto all’adolescente che “si sarebbe fatta del male o si sarebbe uccisa se lui avesse interrotto la relazione, o che “se lo avesse fatto sarebbe diventato responsabile” se lei avesse perso il bambino.

Joynes ha ammesso di aver chiacchierato con il quindicenne A dopo che lei gli ha dato nove cifre del suo numero e lui ha indovinato le altre due.

Anche il ragazzo B le ha inviato messaggi su Snapchat. In entrambi i casi, l’attività era un segreto per i loro genitori ed entrambi hanno flirtato con lei, il ragazzo A, chiamandola “sexy” e il ragazzo B, mandandole un messaggio dicendo: “Togli il culo”.

Quando le è stato chiesto se avrebbe dovuto parlare con i ragazzi su Snapchat, Joynes ha risposto: “Assolutamente no, come insegnante professionista non avrei mai dovuto impegnarmi in una cosa del genere. Devo assumermi la responsabilità di questo”. Joynes ha comprato una cintura Gucci per ragazzo del valore di centinaia di sterline.

Poi lo portò nel suo appartamento a Salford, Greater Manchester, dove avrebbero fatto sesso due volte. La polizia ha successivamente sequestrato le telecamere a circuito chiuso del Trafford Centre che mostravano Joynes e il ragazzo per il quale avrebbe comprato la cintura. I pubblici ministeri hanno affermato che ciò costituiva “adescamento”.

Joynes avrebbe pianificato un “appuntamento notturno” con Boy B che prevedeva un gratta e vinci di attività sessuali, petali di rosa e appunti nascosti nell’appartamento. Alla fine del percorso, Joynes ha prodotto un tutina per il suo bambino. Il ragazzo B ha detto: “Alla fine era un bambino che cresceva. C’era scritto qualcosa come, ‘Miglior papà e io ho pensato, ‘Che ca**o.’ Lei ha iniziato a piangere e io ho iniziato a piangere, perché eravamo indecisi se sbarazzarcene oppure no.

“Quello è stato probabilmente il punto più basso, siamo stati irresponsabili. È colpa mia. Ho anche pensato: ‘che cazzo farò?’ Non posso nascondere un figlio. Ho nascosto la nostra relazione per 18 mesi ai miei genitori.”

Il bambino di Joynes portato via entro 24 ore L’insegnante licenziata ha singhiozzato mentre ha detto alla giuria che il suo bambino le era stato portato via. La Crown Court di Manchester ha appreso che la donna aveva dato alla luce una bambina a gennaio. E aggiunge: “24 ore dopo la sua nascita. Al momento ho contatti con lei tre volte alla settimana per tre ore e basta”. Joynes indossa una cuffia da bambino in tribunale Joynes arrivò a corte con una cuffia rosa da bambino infilata nei pantaloni.

Le sei parole che Joyne avrebbe detto all’allievo “prima di spogliarsi”. La corte ha sentito che Joynes aveva fatto un commento dopo aver preso in braccio il ragazzo A nella sua macchina prima che si dirigessero al suo appartamento dove presumibilmente avrebbero avuto un’attività sessuale. Il ragazzo le ha detto “Non sono abbastanza grande per guidare” al che Joynes avrebbe risposto ridendo: “Oh, stai zitta. Smettila di dirlo”.

Nell’appartamento, i due si sarebbero seduti sul bordo del letto di lei e avrebbero iniziato a baciarsi. Il ragazzo A ha continuato: “Si è tolta la giacca e si è tolta la roba. Mentre si spogliava ha detto: ‘Nessuno farà meglio a scoprirlo’.” Il ragazzo ha detto che avevano fatto sesso orale, aggiungendo: “Lei ha detto: ‘come vuoi farlo allora?”, prima che Joynes si mettesse a carponi sul letto. Il ragazzo A ha continuato: “Poi dopo ho pensato, girati, e lei si è girata sulla schiena sul letto. In quel momento ho letteralmente pensato tra me e me che fosse strano.”

Joynes era “sola” e “desiderava attenzioni” Joynes ha detto alla corte che si sentiva sola e che “le piaceva” l’attenzione che le veniva data dai due ragazzi adolescenti. Ha affermato di aver lottato durante le restrizioni Covid e la rottura di una relazione durata nove anni. I giurati hanno sentito che ha inviato un’immagine sessualmente provocante al ragazzo A.

La foto era del suo sedere che indossava solo un perizoma. Presumibilmente ha fatto sesso con Boy B circa 30 volte prima del suo arresto. Secondo quanto riferito, considerava la relazione come “amici con benefici”.

La mamma ha notato un “morso d’amore” sul figlio. Pochi giorni dopo che il ragazzo A era andato al Trafford Centre con Joynes, sua madre notò un “segno rosso/viola” sul suo collo che sembrava un “morso d’amore”. Lei ha detto in una dichiarazione: “Ho detto: ‘Cos’è quel segno sul collo’ e lui ha detto: ‘Oh niente, non lo so’.”

La mamma ha detto che in seguito ha ricevuto una telefonata dal vicepreside della scuola riguardo alle accuse che coinvolgevano suo figlio e la signora Joynes. È andata a scuola e ha parlato con suo figlio che ha detto che era “solo una stupida conversazione sulle chat di gruppo che le era sfuggita di mano”.

La sua dichiarazione continua: “Ho detto: ‘Non posso credere che tu abbia detto questo, avresti potuto costare la carriera a questa ragazza adesso’.” Joynes ha detto di aver rovinato il “lavoro dei sogni” L’insegnante licenziata ha detto alla giuria di aver rovinato il “lavoro dei suoi sogni” con “stupidi errori”.