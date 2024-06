La principessa del Galles, Kate, è riapparsa oggi a Londra in pubblico, all’interno dell’autovettura con cui ha raggiunto Buckingham Palace prima dell’avvio della parata di Trooping the Colour, evento principale della celebrazione del compleanno ufficiale di re Carlo III.

Vestita di bianco, Kate, ritratta al finestrino con un’espressione a tratti pensosa, è arrivata con il consorte erede al trono Willam, in alta uniforme, e con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

La parata di Trooping the Colour è l’evento clou dell’odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III. Il monarca, tornato all’attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest’anno). Mentre in un’altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.