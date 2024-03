Le dimensioni del seno la tormentavano, ha fatto la riduzione ma, confessa, ha continuato a crescere anche dopo l’operazione. Il ridimensionamento durò solo pochi anni

La vicenda della donna britannica Echo Elliott è riferita dal Jenna Muller sul giornale tedesco Bild. “Dolori alla schiena e alle spalle, sguardi sgradevoli, continui commenti sulla sua figura: i suoi grandi seni sono stati un pesante fardello per l’insegnante di yoga alta 1,70 Echo Elliott di Birmingham (Gran Bretagna) per tutta la sua vita. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Elliott si è fatta ridurre il seno durante un intervento chirurgico. Ma dopo un po’ improvvisamente ricominciò a crescere”.

La donna, ormai 28enne, soffriva dei commenti sul suo seno voluttuoso fin da quando andava ancora a scuola. “E poiché ero formosa, sembravo più vecchia. Quindi ho ricevuto molta attenzione anche da parte degli uomini più anziani”, ha detto al quotidiano inglese Daily Mail. “Non mi piaceva uscire di casa. La gente ha visto prima il mio seno. Sentivo che erano l’unica cosa attraente di me. Ha davvero influito sulla mia autostima.”

Da giovane, inizialmente ha cercato di perdere peso. La speranza: che il suo seno diventi più piccolo. “Volevo solo che se ne andassero”, ricorda Elliott. Ma non ha aiutato.

Una sola operazione non è bastata

All’età di 21 anni, Echo Elliott si è fatta ridurre la taglia del busto: dalla taglia della coppa 30KK (equivalente a 65N in Germania) a D. Il risultato le ha cambiato la vita.

Dopo qualche anno, lo choc: Elliott notò che il suo seno cominciava di nuovo a crescere. Così grave che ha deciso di sottoporsi a una seconda operazione nell’agosto 2023. A quel tempo, il suo seno era “più grande che mai”.

È difficile credere che questi seni siano stati precedentemente ridotti di dimensioni durante un’operazione. Ora Echo vuole usare la sua storia per mostrare quanto possa essere vantaggioso un intervento chirurgico di riduzione del seno, ma anche che a volte l’intervento chirurgico non è sufficiente.

Ci sono diversi motivi per cui le dimensioni del seno di alcune persone crescono nuovamente dopo l’intervento chirurgico. Questi includono cambiamenti ormonali, aumento di peso e gravidanza.

“Voglio sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che devono affrontare le donne con un seno molto grande”, spiega. “Ho studenti che stanno pensando al ridimensionamento. Spero che capiate quanto sia stato positivo per me l’intervento. Svegliarsi ogni giorno e non provare dolore è magico. Ma ho paura che possano ricrescere”.