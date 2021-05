Lisa Shaw, famosa giornalista Bbc, morta dopo seconda dose di vaccino Astrazeneca: aveva coaguli di sangue

Lisa Shaw, giornalista della Bbc molto famosa in Gran Bretagna, è morta dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino Astrazeneca. La pluripremiata conduttrice radiofonica è morta in ospedale dopo aver sofferto di coaguli di sangue in seguito alla vaccinazione. Lo afferma la famiglia, riporta il Guardian.

Lisa Shaw, giornalista Bbc morta dopo seconda dose di vaccino Astrazeneca

Shaw, 44 anni, ha sviluppato forti mal di testa una settimana dopo aver ricevuto la dose di vaccino e si è ammalata gravemente pochi giorni dopo. E’ morta venerdì scorso in ospedale a Newcastle dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per coaguli di sangue ed emorragie.

Ai minori di 40 anni nel Regno Unito viene offerta un’alternativa al vaccino di Oxford, ove disponibile, dopo segnalazioni di coaguli di sangue estremamente rari con piastrine basse. Ci sono stati 309 casi nel Regno Unito su 33 milioni di persone a cui è stato somministrato AstraZeneca.

Astrazeneca: rischi di coagulo inferiori ai benefici

I rischi di coagulo per gli under 40 sono uno su centomila. Con un rischio di morte in tutte le fasce d’età di circa uno su un milione. Secondo l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito (MHRA), in ogni caso, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi per la maggior parte delle persone. Non ha dimostrato che il vaccino causi i coaguli, ma ha detto che il legame si sta rafforzando.

I colleghi e gli ascoltatori hanno reso omaggio a Shaw. Rik Martin, l’editore esecutivo ad interim di Bbc Radio Newcastle, ha dichiarato: “Tutti qui sono devastati e pensano alla bella famiglia di Lisa. Era una collega fidata, una presentatrice brillante, un’amica meravigliosa, moglie e mamma amorevole. Amava stare alla radio ed era amata dal nostro pubblico”.