Chi ha ucciso Johann Biacsics? Qual è la causa di morte a 65 anni del leader austriaco dei no-vax, il guru delle terapie fai da te e che fino all’ultimo ha rifiutato le cure convenzionali offerte dal sistema sanitario locale?

No vax austriaco morto di Covid: per fan e famiglia ucciso dai medici

Domande opportune, ma retoriche, a meno che non si voglia vedere complotti in ogni angolo della vita associata, in ogni piega dell’organizzazione delle umane faccende. Per costoro infatti la soluzione è elementare: è stato avvelenato, tuonano su facebook. Per la famiglia i killer hanno un volto: i medici che in extremis lo hanno preso in cura.

Il figlio Marcus ha lanciato una raccolta fondi per far causa ai media in generale, a Die Zeit in particolare. Sono arci-convinti, tutti i suoi orfani fan, che l’abbiano ucciso, che poi l’esecutore porti il camice, o coincida con il volto oscuro di un servo del sistema, è un dettaglio.

A proposito di dettagli, per i meno esposti alla propaganda complottista. Johann si era ammalato di Covid, al punto di dover essere ricoverato in terapia intensiva, in uno di quegli stessi ospedali che gli irriducibili anti-vaccinisti considerano il braccio armato della dittatura sanitaria.

Johann Biacsics si curava con clisteri di candeggina

La vicenda è tragica – il decesso di una persona – ma non priva di una insolente sfumatura grottesca, per non dire comica. Johann Biacsics era un fervente fautore e attivissimo propagandista della “Master Mineral Solution”, presunta panacea polivalente inventata dal guru americano Jim Humble.

Cioè di trattamenti a base di biossido di cloro. Praticamente clisteri di candeggina (idrossiclorochina, remember Trump?). Si curava così, anche alla fine, anche quando l’infezione lo stava devastando.

Giallisti e maestri del romanzo con delitto invitano sempre a non trascurare la soluzione più semplice (il maggiordomo, per esempio). Non sarà che ad averlo ucciso sia stata piuttosto una forma acuta di infezione da Covid non curata? Quei ripetuti e quanto mai corrosivi clisteri di candeggina c’entrano qualcosa? O una combinazione dei due fattori?

Troppo elementare, Watson.