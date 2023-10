Pecore affamate mangiano 100 kg di marijuana. Il pastore: “Avevano un comportamento strano”

Le pecore, affamate, mangiano oltre 100 chili di marijuana dopo il passaggio della tempesta Daniel. Tutto è avvenuto ad Almyros, in Grecia. A raccontare la vicenda i giornali locali.

Qui incendi e inondazioni hanno distrutto molti terreni agricoli lasciando così il bestiame a lottare per trovare qualcosa da mangiare. E’ stato il pastore del gregge ad accorgersi del comportamento “strano” degli animali.

Le pecore, racconta il pastore, hanno iniziato a comportarsi in modo strano dopo aver invaso una serra che produceva cannabis medicinale. Il proprietario del terreno, già devastato dalle inondazioni della tempesta, è disperato: “Abbiamo avuto le alluvioni, abbiamo perso quasi tutto. E ora questo. La mandria è entrata nella serra e ha mangiato ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere”.