Marius Gustavson, il creatore di eunuchi, che ha rimosso i genitali delle vittime per trasmetterli in streaming su un sito estremo, è stato condannato al carcere a vita. Lui stesso, la mente dietro il sito si è tagliato via il simbolo della virilità e l’ha tenuto in un cassetto a casa. Marius Gustavson, che ha 46 anni, è arrivato a mangiare testicoli cotti a pranzo in un “piatto di insalata preparato ad arte”. Gustavson gestiva un sito web di produttori di eunuchi.

Il cittadino norvegese che viveva a Londra ha anche ideato un sito web a pagamento in cui 22.841 utenti pagavano per vedere uomini a cui venivano rimosse le parti intime in modo da poter diventare “nullos”, racconta Holly Christodoulou sul Sun.

Gustavson ha guadagnato quasi £ 300.000 attraverso il sito estremo, con alcuni che hanno sborsato abbonamenti da £ 100 all’anno.

In un video scioccante, il creatore di eunuchi – a cui è stato tagliato il pene, rimossa la punta del capezzolo e la gamba congelata in modo da dover essere amputata – viene visto “assaggiare” i genitali recisi di un uomo.

Anche parti del corpo erano conservate in un congelatore nella sua casa nel nord di Londra e la sua stessa virilità fu scoperta in un cassetto quattro anni dopo averlo tagliato.

Gustavson è stato ora incarcerato a vita con un minimo di 22 anni dopo aver ammesso di aver cospirato per commettere lesioni personali gravi e cinque capi d’accusa di lesioni personali gravi intenzionali.

Si è inoltre dichiarato colpevole di aver scattato una fotografia indecente di un bambino, di aver distribuito una fotografia indecente di un bambino e di possesso di proprietà criminale.

Gustavson è stato descritto come un “arcimanipolatore” che reclutava persone che la pensavano allo stesso modo per assisterlo nel suo raccapricciante lavoro.

Tra questi figurano dieci uomini accusati di coinvolgimento nelle procedure.

David Carruthers, 61 anni, Janus Atkin, 37, Peter Wates, 67 e Ion Ciucur, 30, si erano precedentemente dichiarati colpevoli di associazione a delinquere finalizzata a commettere lesioni personali gravi tra il 2016 e il 2022.

Anche Ashley Williams, 32 anni, e Stefan Scharf, 61 anni, si sono dichiarati colpevoli di aver causato lesioni personali gravi intenzionalmente.

L’Old Bailey, il tribunale penale di Londra, ha sentito che alcune delle parti del corpo mozzate sono state vendute, mentre altre potrebbero essere state mangiate da Gustavson.

Il pubblico ministero Caroline Carberry ha affermato che c’erano prove di “cannibalismo” – con un video che mostrava come cucinava i testicoli per pranzo.

Ha aggiunto: “Le immagini, dagli ingredienti crudi a un piatto di insalata disposto ad arte, sono state scoperte dagli agenti”.

Gustavson ha eseguito gli interventi nella sua casa di Londra, così come in appartamenti o hotel in affitto. Oltre ai soldi guadagnati dal sito, ha anche racimolato 18.500 sterline in sussidi di invalidità dopo essersi amputato una gamba.

Il gruppo ha utilizzato “un’ampia varietà di strumenti” per le proprie procedure, compresi quelli utilizzati per la “castrazione degli animali”.

Alle 13 vittime, tra cui un ragazzo di 16 anni, è stato promesso il denaro ricavato dai proventi del video.

Sebbene molti degli uomini abbiano acconsentito all’intervento, alcuni sono stati “ingannati” o sotto l’effetto di droghe in quel momento.

Durante una telefonata con un uomo in Svezia, Gustavson gli disse di “mutilarsi” tagliandogli i testicoli con un coltello. Gustavson gli disse: “Sai cosa fare, dai, spingi e basta”.

Un’altra vittima è stata marchiata con le lettere “EM”, che significa eunuch maker, creatore di eunuchi, sul retro del polpaccio.