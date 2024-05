Un aereo della Lufthansa ha dovuto effettuare una virata sull’Atlantico a causa di un’emergenza: c’era “odore elettrico” in cabina. Ore di ansia per 320 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio a bordo del volo LH430 da Francoforte a Chicago.

Il Boeing 747-8 di nove anni con la registrazione D-ABYP e il nome di battesimo “Nord Reno-Westfalia” (8 posti First, 80 posti Business, 32 posti Premium Economy e 244 Economy) giovedì era in ritardo di 70 minuti alle 12:00. Partenza da Francoforte sul Meno con destinazione Chicago (USA). Tempo di volo previsto: circa 8 ore e 20 minuti.

Ma, scrive il giornale tedesco Bild, dopo circa 90 minuti di volo, secondo i passeggeri, a bordo del 747-8 si è sviluppato un odore sconosciuto e sgradevole. A questo punto il Boeing 747-8 aveva già lasciato l’Irlanda alle spalle ed era già sopra l’Atlantico.

Intorno alle 14:00 ora europea, i piloti hanno deciso di interrompere il volo per gli Stati Uniti e di tornare a Francoforte sul Meno. I passeggeri venivano informati tramite gli altoparlanti di bordo che non sarebbero arrivati ​​a destinazione come previsto.

Particolarmente tragico: secondo i passeggeri nella cabina c’era anche una donazione di midollo osseo per un paziente negli Stati Uniti. Male per il destinatario. Non è chiaro se la donazione potrà essere salvata.

Alle 16:24 il jumbo è atterrato nuovamente in sicurezza sulla pista 07 Sud e ha rullato fino al terminal. Lì i passeggeri potevano scendere dall’aereo attraverso le porte normali.

Interrogato dalla BILD, un portavoce della Lufthansa ha confermato: “Il volo Lufthansa LH430 in rotta da Francoforte a Chicago è tornato a Francoforte oggi senza programma come misura precauzionale. La ragione di ciò era un odore elettrico non identificabile nell’abitacolo. Il Boeing 747-8 è atterrato normalmente a Francoforte e tutti i 320 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio hanno lasciato l’aereo normalmente. Il velivolo è attualmente al vaglio dei tecnici; la causa dell’odore non è attualmente chiara. Non si è mai verificato sviluppo di fumo a bordo. Intorno alle 19:00 ora locale, i passeggeri proseguiranno il viaggio su un aereo sostitutivo”.